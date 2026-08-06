Grundskollärare inom trä- och metallslöjd åk 7-9
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2026-08-06
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Ludvigborgsskolan
Ludvigsborsskolan är en högstadieskola som omfattar åk 7–9, anpassad grundskola åk 7–9 samt en särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrum tillstånd. Undervisningen och skolans arbete präglas av delaktighet och inflytande. Vi möter eleverna utifrån förväntningen att alla elever kan lyckas.
Vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen är: KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära – rätt att lyckas. Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision.
Vi söker nu dig som är lärare i trä- och metallslöjd till Ludvigsborgsskolan.Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär att enskilt och tillsammans med övriga pedagoger på skolan planera, genomföra och utvärdera arbetet enligt skolans styrdokument och med vår vision i sikte. Du kommer att driva egen undervisning och även ha ett nära samarbete med övriga pedagoger i verksamheten. I uppdraget ingår även att vara mentor för en klass tillsammans med en kollega.
Som lärare arbetar du med att främja varje elevs utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Du är en vuxen förebild för alla elever på skolan.
Din kompetens
Vi söker dig som har lärarutbildning och lärarlegitimation i trä- och metallslöjd för årskurs för 7–9.
För att lyckas och trivas hos oss behöver du ha god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du behöver vara trygg i dig själv, stabil och ha god självinsikt.
Det är viktigt i rollen att du har en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du har god förståelse för hur barn och ungdomar tar till sig kunskap och om olika förutsättningar för lärande. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.Övrig information
Tjänsterna omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
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Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 109-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
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593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Sveriges Lärare vastervik@sverigeslarare.se 010-355 40 96 Jobbnummer
10024287