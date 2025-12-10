Grundskollärare i tyska och engelska till Gunnesboskolan 7-9
Om rollen och dina arbetsuppgifter
En unik möjlighet!
Vi söker en grundskollärare till Gunnesboskolan för undervisning i tyska och engelska.
Arbetsuppgifterna består av att undervisa i respektive ämnen i grundskolans senare år samt att inom yrket utföra i övrigt förekommande uppgifter. Den som anställs för tjänsten kommer att ingå i ett arbetslag där det även ingår mentorskap.
Som grundskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i tyska och engelska i årskurs 7-9. Har du även behörighet att undervisa i SvA på högstadiet är det positivt. Det är meriterande om du tidigare har varit undervisande lärare samt har erfarenhet av mentorskap i årskurs 7-9. Vidare är det bra om du har erfarenhet av att arbeta med elever med olika behov och utmaningar. Vi ser att du som sökande är väl förtrogen med digitala verktyg. För att klara uppdraget på ett bra sätt behöver du även goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Vi förutsätter att du har en utmärkt förmåga vad gäller pedagogiskt ledarskap, ett gott bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor samt ett salutogent förhållningssätt till elever och lärande. Du har en god samarbetsförmåga och förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Vidare är du strukturerad, engagerad och säkerställer att ditt budskap går fram samt följer upp.
I denna rekrytering har vi valt att tillämpa löpande vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Gunnesboskolan är en grundskola i nordvästra delen av Lund. Elevantalet på skolan är drygt 600 och antalet i årskurs 7-9 uppgår till cirka 280. Denna arbetsplats är ett ställe där man trivs och gärna stannar länge.
Vi utvecklar elevaktiva arbetssätt och arbetsformer och verkar efter honnörsorden Lust att lära, Lära@lära och Livslångt lärande. Bibliotek, inklusive informations- och kommunikationsteknik, spelar stor roll och är väl utbyggt. Vi arbetar också i ett F-9 perspektiv med att höja kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och Differentierad undervisning/Lektionsdesign. Vi är också inne i ett spännande utvecklingsarbete inom Relationellt Lärarskap.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
