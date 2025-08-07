Grundskollärare i tyska åk. 6-9 till Sorgenfriskolan
2025-08-07
Ref: 20251906 Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Vår tysklärare går vidare till nya utmaningar och nu söker vi dig som vill undervisa våra elever i tyska åk 6-9 men också vara en av fyra mentorer i åk 8.
Som lärare på Sorgenfriskolan ingår du i ett årskursteam av lärare där ni tillsammans ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Teamets fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö för att möjliggöra att eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och som individer. Kvalifikationer
Du är en legitimerad lärare med behörighet i tyska, som i din undervisning skapar ett språkande klassrum där du uppmuntrar eleverna att använda det språk de har för att göra sig förstådda. Visst är det viktigt med språkets systematik i grammatiken, men a och o i ditt klassrum är kommunikation.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Om arbetsplatsen
På Sorgenfriskolan lyckas varje elev utifrån sina förutsättningar genom höga förväntningar, trygghet, gemenskap och glädje! Mitt i centrala Malmö ligger Sorgenfriskolan i en lugn och trivsam miljö. Skolan har två till tre paralleller i årskurserna F-9 som huserar i en vacker 20-talsbyggnad. Här går cirka 580 elever. Skolan arbetar med kollegialt lärande och vi har ett särskilt fokus på värdegrundsarbete. Lärarna arbetar i team runt varje årskurs och fritidshemmet i avdelningsteam. Vi arbetar mycket för att erbjuda en god och varierad lärandemiljö för eleverna. Skoldagen ska präglas av ett tillåtande klimat med stor respekt för varandra. Här står elevens utveckling i centrum och vi utgår från att alla kan, bara vi stöttar på rätt sätt.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 60%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Biträdande rektor
Christina Karlsson christina.karlsson2@malmo.se 0723945212 Jobbnummer
