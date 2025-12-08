Grundskollärare i träslöjd till Bjärnums skola
2025-12-08
Är du vår nya slöjdlärare?
Vi söker en passionerad och kreativ lärare i trä- och metallslöjd som vill inspirera elever i årskurs 3-9! Hos oss får du möjlighet att utveckla undervisningen och skapa lärande som gör skillnad.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Undervisa i träslöjd för åk 3-9.
Planera, utvärdera och dokumentera undervisningen.
Aktivt delta i skolans pedagogiska utvecklingsarbete och kollegiala lärande.
Skapa förutsättningar för varje elevs utveckling och lärande.
Använda Schoolsoft för dokumentation och kommunikation med elever och vårdnadshavare.
Vem är du?
Legitimerad lärare med behörighet i träslöjd för åk 3-9.
Lyhörd, trygg och engagerad i varje elevs behov.
Brinner för lärande och utveckling, och bidrar med nytänkande och kreativitet.
En lagspelare som skapar goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare.Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Bjärnums skola är en F-9 skola, som tillsammans med Mala skola utgör ett rektorsområde. Bjärnums skola har ca 360 elever i F-9. Ledningen utgörs av rektor och två biträdande rektorer.
Skolan är belägen ca 15 minuters bilresa norr om Hässleholm. Det finns också goda tåg- och bussförbindelser till Bjärnum, där skolan ligger på gångavstånd från stationen.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
Barn- och utbildningsförvaltningen
Rose-Marie Wannong 0451-267809
