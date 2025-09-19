Grundskollärare i trä- och metallslöjd till Prästängsskolan
2025-09-19
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vill du bli en av oss på Prästängsskolan? Vi söker nu en lärare i trä- och metallslöjd för undervisning i årskurs 3-6.
Vi är ett lärarlag med gott samarbete som arbetar för elevernas bästa! Du kommer att ingå i ett arbetslag kopplat till en årskurs där du även är mentor. Vi erbjuder dig mycket kunniga och trevliga kollegor som ser fram emot att välkomna en ny kollega.
Som grundskollärare i slöjd arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.
Du ingår i ett härligt arbetslag på fem personer med fyra lärare och en fritidspedagog. Undervisningen bedrivs i fina och fräscha lokaler. Slöjdsalarna är mycket fina och väl utrustade. Vi är ett rektorsområde som består av fyra skolor Kulparkskolan, Vallkärra skola, Håstad skola och Prästängsskolan. Elever från dessa skolor bussas till Prästängsskolan för undervisning i slöjd.
Vi på Prästängsskolan stödjer varje elevs kunskapsutveckling grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet. Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas. Både kollegialt och kollektivt lärande på skolan är en förutsättning för att nå bästa resultat.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att undervisa i grundskola, gärna i slöjd. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan på ett pedagogiskt sätt tillämpa dessa i ditt dagliga arbete. Viktigt är att du känner dig trygg med att ta arbetsmiljöansvaret i slöjdsalen.
Vi söker dig som har förmåga att kunna se varje enskild elevs behov av utveckling, i förhållande till läroplan och kunskapskrav. Då vi är en liten skola är det viktigt att vi arbetar tillsammans och hjälps åt, därav söker vi dig med en mycket god samarbetsförmåga. Det är även viktigt för oss att du jobbar med att bygga goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare. Som person är du driven, positiv, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du är en tydlig och trygg ledare i klassrummet som tycker att relationer är viktiga och du arbetar aktivt med att hitta olika vägar för att skapa engagemang och delaktighet bland dina elever.
Då vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Kontakta oss gärna om du har några frågor!
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
I norra Lund ligger Prästängsskolan dit vi nu söker en lärare med behörighet att undervisa i trä- och metallslöjd. Prästängsskolan ligger i Stångby cirka 5 km från Lunds centrum.
Vi är en liten skola med cirka 170 elever i årskurs 4-6. Det innebär att vi är ett litet kollegium som arbetar nära varandra och stöttar varandra i vårt dagliga arbete. Vi arbetar med att utveckla elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande och vi jobbar aktivt med tillgängliga lärmiljöer och lektionsdesign. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sina erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla elever känner att de lyckas. På skolan finns även ett fritidshem för elever i årskurs 4-6. Vår vision på Prästängsskolan är 'en skola för alla' där glädje, gemenskap och trygghet ger kunskap för livet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att lyckas.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/869". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Margareta Madejska Waidringer, biträdande rektor margareta.madejskawaidringer@lund.se
9518084