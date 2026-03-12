Grundskollärare i trä och metall till Anundsjöskolan
2026-03-12
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Välkommen till Anundsjöskolan!
En nybyggd skola i fina Bredbyn, en bygd med stor gemenskap och framåtanda.
Skolan ligger i hjärtat av Bredbyn ca 40 km från centrala Örnsköldsvik. Skolan präglas av utveckling och arbetsglädje mot elevernas välmående, trygghet och resultat.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i trä och metall i årskurserna 4-9 och kommer ha det övergripande ansvaret för elevgruppen och sköta den dokumentation och de kontakter som detta innebär. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Uppdraget innebär att tillsammans med ett arbetslag planera, genomföra och följa upp undervisning. Om du ny i din profession innebär det att du ingår i vår introduktionsutbildning och får en erfaren mentor som behjälplig under ditt första läsår.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen i trä och metall och som gillar att utmanas och tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling.
Du är en trygg vuxen och är en tydlig ledare i klassrummet. Att vara en förebild och skapa en god stämning i elevgruppen och arbetslaget är för dig en självklarhet. Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser, förmåga att skapa struktur samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov. Du är lyhörd, tar ansvar, är engagerad och kreativ.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vid anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Mats Falck, rektor 072-2302386 Jobbnummer
9792558