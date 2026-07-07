Grundskollärare i trä & textilslöjd åk 4-9, Ersängsskolan
Umeå kommun / Grundskollärarjobb / Umeå Visa alla grundskollärarjobb i Umeå
2026-07-07
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Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Ersängsskolan ligger på Östra Ersboda och är en mångkulturell F–9-skola. Totalt finns det cirka 400
elever på skolan. Här finns även anpassad grundskola med inriktning ämnesområden åk 1-6 samt
resursklasser för hela kommunen. Vi har ett av Sveriges bästa skolbibliotek och i närheten finns
fotbollsplan och äventyrslekpark.
Vi söker nu en trä & textilslöjdslärare för undervisning i årskurs 3-9!
Anställningsinformation
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, heltid, med start 2026-08-10.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa våra elever i årskurs 3-9 i trä- och textilslöjd. Som slöjdlärare hos oss har du ett helhetsansvar för undervisningen i slöjd från de tidiga skolåren upp till högstadiet. Du anpassar din pedagogik efter elevernas ålder och mognad, och skapar en trygg och inspirerande miljö i slöjdsalen.
I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Kontakt och samarbete med föräldrar är en viktig del i arbetet.
Om dig
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa en trygg, inkluderande och stöttande
lärmiljö, struktur och sammanhang för alla elever. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du
differentierar och varierar undervisningen utifrån elevernas behov. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter för att bidra till det kollegiala lärandet. En viktig del av lärarrollen är att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildad grundskollärare med behörighet i trä- och textilslöjd
Har/har ansökt om lärarlegitimation
Erfarenhet av slöjdundervisning
Obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Meriterande
Erfarenhet av undervisning i båda slöjdarterna
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Grundskolor 7-9, Ersängsskolan Kontakt
bitr. rektor
Andreas Stoltz 090-164405 Jobbnummer
9995478