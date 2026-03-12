Grundskollärare i textilslöjd till Mellanselskolan
2026-03-12
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Vår skola återfinns i samhället Mellansel som är ett mindre järnvägssamhälle med ungefär 1000 invånare.
Här finns ändå det mesta i serviceväg samt att vi har nära till Bredbyn och ungefär 3,5 mil till Örnsköldsvik.
Mellanselskolan är organiserad med klasser för F-6. I byggnaden finns också förskola med två avdelningar samt fritidshem. Välkommen att söka vår lediga tjänst!Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i textilslöjd och kommer ha det övergripande ansvaret för elevgruppen och sköta den dokumentation och de kontakter som detta innebär. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Uppdraget innebär att tillsammans med ett arbetslag planera, genomföra och följa upp undervisning.
Du kommer att placeras i Mellansel men undervisning på skolorna i Moliden, Norrflärke och Skorped kommer även ingå i din tjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen med ämnesbehörighet i textilslöjd.
Även du som har annan kvalifikation är välkommen att söka, vid en eventuell anställning blir anställningen då tidsbegränsad utifrån legitimationskrav för tillsvidare.
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov.
Vi söker dig som gillar att utmanas och tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling.
Giltigt körkort, behörighet B, samt tillgång till egen bil är ett krav.
Vid anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan, välkommen med din ansökan!
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Bildningsförvaltningen Kontakt
Mats Falck, rektor 072-2302386 Jobbnummer
9792622