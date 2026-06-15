Grundskollärare i Teknik & Fysik till Aklejaskolan
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2026-06-15
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Karlskrona Resursskola Aklejaskolan är beläget ute på Gullberna. Här arbetar vi i små undervisningsgrupper med ett helhetstänk kring varje elev och dess individuella behov. Skolan finns till för elever med behov av särskilda anpassningar av hela skolmiljön och undervisningen. Skolan har 30 platser.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vi söker nu en behörig lärare i ämnena Teknik och Fysik för grundskolans senare år. Som lärare har du en central uppgift i att undervisa resursskolans klasser samt utveckla undervisningen genom att använda varierade arbetssätt utifrån elevernas olika behov. Du förväntas integrera tillsammans med kollegor som en naturlig del av din undervisning för att skapa en trygg och engagerande lärmiljö. En viktig del av ditt arbete är att etablera en lugn och trygg studiemiljö i klassrummet, så eleverna känner sig säkra och motiverade att lära. Du kommer också att arbeta aktivt med att bygga starka professionella relationer med elever, kollegor samt vårdnadshavare, för att främja en positiv och samarbetsinriktad atmosfär på skolan.Kvalifikationer
Legitimerad lärare
Legitimation att undervisa i årskurs 7-9 . Vi söker dig som har behörighet i ämne Teknik och Fysik.
Legitimation att undervisa i Teknik och Fysik årskurs 7-9 . Andra ämnen i lärarlegitimationen kan vara meriterande.
Du har ett intresse för att utveckla undervisningen med varierade arbetssätt och ser arbete i täta team, relationsbyggandet med elever, kollegor och föräldrar som intressant och är en förutsättning för framgång i ditt arbete. Du är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att ta till dig samt dela med dig av information och kunskap. Du är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
För denna tjänst krävs att du kan uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret
Meriterande:
Du har tidigare arbetat med elever med autismspektrumtillstånd är meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Rektor
Daniel Thörnklo daniel.thornklo@utb.karlskrona.se Jobbnummer
9964886