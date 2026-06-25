Grundskollärare i svenska, SO och engelska till Tunaskolan 4-6, vikariat
Lunds kommun / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2026-06-25
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Är du den där riktigt skickliga pedagogen som vill arbeta med att stärka våra elevers kunskapsresultat och ha ett särskilt fokus på att elever i behov av stöd når sin maximala potential? Har du ett särskilt intresse av samplanering och sambedömning för en ökad likvärdighet i utbildningskvalitet? Då kan du vara den vi söker till vårt vikariat på rektorsområde Tuna.
Som grundskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.
Vi har idag flera synnerligen engagerade lärare som bedriver en kvalitativ undervisning för våra elever. Som lärare hos oss bedriver du, såväl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enligt med skolans styrdokument och i det systematiska kvalitetsarbetet. Den tillgängliga lärmiljön är ett fokusområde.
Vi söker dig
Du som söker detta vikariat hos oss är legitimerad lärare med behörighet i svenska, SO och engelska för årskurs 4-6, mederfarenhet av undervisning på mellan- och högstadiet.
För tjänsten ser vi också att du är en tydlig ledare i klassrummet. Du har ett intresse för att utveckla både din undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Via tydliga strukturer och ett organiserat tillvägagångssätt hittar du vägar att nå våra elever samtidigt som du har lätt för att bygga goda och hållbara relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. För att passa in i rollen som lärare på rektorsområde Tuna behöver du vara en utpräglad lagspelare. Alla skall med.
Vi har valt att tillämpa löpande urval i denna rekrytering, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringen
Vi planerar att hålla intervjuer under vecka 29 och vi kallar löpande till dessa intervjuer.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Tre delar skapar Rektorsområde Tuna; Tunaskolan grundskola F-9, Tunaskolan anpassad grundskola och Mårtenskolan F-6. En verksamhet som kräver både hjärta och hjärna. En verksamhet som behöver att vi samplanerar, samarbetar och sambedömer. En verksamhet som sen ger allt tillbaka när våra elever känner sig trygga, har studiero, har rastro och får utveckla sin kunskap under ledning av sina lärare, sina fritidspedagoger samt övrig personal på skolan.
Vi är stolta över vår skola som arbetar för att alla elever skall med.
På vårt rektorsområde undervisas drygt 1000 elever och vi har cirka 160 medarbetare. Vi befinner oss i utkanten av centrala Lund, granne med Universitetets matematik- och naturvetenskapliga del. Hit kan du ta dig med cykel, buss, spårvagn och gång.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
TF rektor under vecka 27
Birgitta Ramsbjer birgitta.ramsbjer@lund.se 046-3594061 Jobbnummer
9979090