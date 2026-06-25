Grundskollärare i svenska och engelska till Fäladsgården 80-100%
Lunds kommun / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2026-06-25
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som grundskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.
Tjänsten på Fäladsgården inkluderar, förutom undervisning i ordinarie klasser, även undervisning i vår särskilda undervisningsgrupp. I uppdraget ingår även delat mentorskap för en klass tillsammans med en av dina kollegor.
Vi söker dig
Vi söker dig som vill arbeta i ett positivt, kreativt och utmanande gäng där skolutveckling ingår som en naturlig del enligt Lgr22 och skollagen. Du ska vara utbildad och legitimerad grundskollärare i svenska och engelska för årskurs 7-9 och tycka om att samarbeta tillsammans med andra pedagoger. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av att undervisa samt erfarenhet av att undervisa i särskild undervisningsgrupp. Du känner ett stort engagemang för elever med särskilda utmaningar.
Vi arbetar i arbetslag och ämneslag där styrkan är vi:et och där vi hela tiden hjälps åt för att stötta våra elever framåt i både kunskapsutvecklingen och i den sociala utvecklingen. Vi ser därför att du har en mycket god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad och initiativtagande.
Skolan använder digitala verktyg i all skolvardag sedan flera år och multimediavana krävs också, helst med hjälp av Mac OS.
Om rekryteringen
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersätta det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Fäladsgårdens verksamhet ska präglas av inkludering, trygghet, kunskap och hjärta, samt framtidstro. Vi vill att eleverna får se världen, att de får vara den de är och att de har ett tydligt mål när de lämnar skolan efter tre år. Ungefär hälften av våra elever går outputprofil (musikinriktning), vilket sätter sin prägel på hela skolan. Vi har även en uppskattad handbollsprofil och en nyligen startad fotbollsprofil. Vi vill att uppgifterna eleverna arbetar med ska vara verklighetsnära och ha en känsla av att de är "på riktigt". Genom samarbeten med företag, organisationer och skolor i flera olika länder skapar vi motivation och inspiration, både för elever och för lärare.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Andreas Stark, Sveriges lärare andreas.stark@lund.se Jobbnummer
9979472