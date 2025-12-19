Grundskollärare i spanska, svenska och engelska åk 7-9, Sävar skola
2025-12-19
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Sävar skola är en F-9 skola med cirka 700 elever.
I närheten finns simhall, idrottshall, natur och på skolgården finns bland annat en multisportarena. Vår vision är att Sävar skola har trygga elever med hög motivation, hög tillit till sitt eget lärande och goda studieresultat. Följ med på en digital rundvandring här!
Vi söker nu en grundskollärare för undervisning i spanska, svenska och engelska för åk 7-9!
Anställningsinformation
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, 60%, med start snarast, enligt överenskommelse.
I denna tjänst kommer du att undervisa åk 7-9 i spanska, engelska och svenska. Du kommer även att vara mentor för en klass. Din uppgift som lärare i grundskolan är att utifrån läroplanen planera och genomföra undervisning men också göra en mer övergripande planering tillsammans med kollegor. Du ska enskilt och tillsammans med kollegor följa upp, utvärdera och analysera undervisning samt bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling. Du ansvarar för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö som bidrar till elevernas måluppfyllelse. Som lärare ansvarar du för att informera elev och vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling.
Om dig
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa en trygg, inkluderande och stöttande lärmiljö, struktur och sammanhang för alla elever. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du differentierar och varierar undervisningen utifrån elevernas behov. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter för att bidra till det kollegiala lärandet. En viktig del av lärarrollen är att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Lärarlegitimation och behörighet för spanska, svenska och engelska för åk 7-9
Erfarenhet av arbete som lärare
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av undervisning på högstadiet
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Månadslön
