Grundskollärare i slöjd till Ranagårdsskolan
2025-10-31
Ranagårdsskolan är sedan hösten 2024 en nystartad f-9 skola som ligger i det nybyggda bostadsområdet Ranagård.
På skolan finns även anpassad grundskola, mötesplats för unga efter skoltid och ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Nästan 600 elever går idag på skolan. Grundskolan har ett nära samarbete med den anpassad grundskolan.
Skolans vision
Ranagårdsskolan ska bli den bästa möjliga skola vi kan erbjuda våra elever!
Den bästa möjliga skolan tar ansvar för elevens hela skoldag från fritidshemmet och förskoleklass till åk 9. Vidare krävs det ett förhållnings- och arbetssätt där varje medarbetare förstår sin viktiga roll för helheten och har tron på att vi som individer och kollektiv gör skillnad för eleverna. För att bli den bästa möjliga Ranagårdsskolan krävs en vilja att ständigt utvecklas och lära, som individ och kollektiv. Den bästa möjliga skolan kräver en hög grad av samverkan mellan all personal. Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med 2 andra slöjdlärare undervisa och utveckla slöjdundervisningen. Du kommer undervisa elever i både grundskolan och den anpassade grundskolan. Du har ett mycket nära samarbete med dina slöjdkollegor i synnerhet och annan personal i allmänhet. I tjänsten ingår även mentorskap.
Dina erfarenheter
Legitimerad lärare i minst ett av de två slöjdämnena. Du har ett tydligt ledarskap och ser värdet av att bygga relationer med eleverna även utanför klassrummet. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i fler ämnen.
Vem du är
Du brinner för att vara med och fortsätta och bygga upp vår nya fina skola där samverkan med andra kollegor är viktigt. Du har med dig din erfarenhet och kompetens men ska vara med och skapa något nytt. Du gillar att utmana andra och dela med dig av dina erfarenheter. Du är nyfiken, kreativ och prestigelös. Du tycker att dina kollegers framgång är din angelägenhet. Du tilltalas av skolans vision.
Vad vi erbjuder
Att arbeta på Ranagårdsskolan innebär att du ingår i ett lag med olika lagdelar men där alla är viktiga för det slutgiltiga resultatet. På Ranagårdsskolan har alla samma målsättning - att utveckla en likvärdig framgångsrik undervisning i ett helhetsperspektiv f-9. Studiero uppstår när vi tillsammans arbetar fram gemensam syn på ledarskap, rutiner och undervisning. Vi vill göra skillnad för de elever som går 10 år på samma grundskola. Elevhälsa och övriga pedagoger har ett nära samarbete i det dagliga arbetet. Att få vara med och utveckla denna skola är för många en dröm. Nu kan den möjligheten finnas för dig. För att bli aktuell att arbeta på Ranagårdsskolan är det viktigt att du delar vår vision och har viljan och förmågan att omsätta den i praktiken.
Vi erbjuder två tjänster
En av tjänsterna tillsätts snarast eller enligt överenskommelse, medan den andra tillsätts hösterminen 2026. Det är viktigt att du i din ansökan beskriver och motiverar varför du vill arbeta på Ranagårdsskolan. Referera gärna till skolans vision, beskrivningar i denna annons samt beskriv hur du kan bidra till utveckling av Ranagårdsskolan. Ge en tydlig bild av din undervisning i ansökan.
Arbetsgivaren har ambitionen att på nytt återuppta en dialog med Sveriges lärare om ett lokalt avvikelseavtal (38+7 h). Syftet med detta är att vi vill vara en modern och tidsenlig arbetsplats, öka möjligheterna att utveckla lag- och tillsammansarbetet på skolan, samt för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Det är viktigt att du som söker till Ranagårdsskolan gillar och känner till detta.
Intervjuer sker löpande så det kan vara viktigt att göra en tidig ansökan.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
