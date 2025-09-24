Grundskollärare i musik till Skälltorpsskolan och Backaskolan
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Skälltorpsskolan och Backaskolan söker nu dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i ämnet musik!
Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Du samverkar med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Du verkar även för att skapa en meningsfull och inspirerande lärandesituation med fokus på att alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar.
Tjänsten innebär att undervisa årskurs 7-9 på Skälltorpsskolan. I uppdraget ingår även att undervisa Backaskolans årskurs 6. All undervisning sker på Skälltorpsskolan, Backaskolans elever kommer till Skälltorp för att ha sin undervisning. Tjänsten har en omfattning på 60%.
Skälltorpsskolan är en högstadieskola med cirka 220 elever. Skolan ligger vid Selma Lagerlöfs torg på Hisingen. Runt skolan växer Selma Stad, som innebär många nya lägenheter och nytt affärshus. Kommunikationerna till skolan är mycket goda. En ny utemiljö för skolans elever har skapats och där finns plats för både fysisk aktivitet och många platser att sitta vid.
Backaskolan är en tvåparallellig F-6 skola med ca 350 elever och 45 medarbetare som ligger centralt belägen på Hisingen med nära och täta bussförbindelser. Skolan ligger i ett lummigt och vackert område och det finns gott om stora utomhusmiljöer. Skolan från 1897 är helt nyrenoverad med charmen bibehållen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa årskurs 6-9 i musik.
Som person är du duktig på att samarbeta med andra lärare och bygger en god relation till elever och vårdnadshavare. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du har ett utvecklingsfokus med barnets bästa för ögonen. Att bidra till andras lärande ger dig energi och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar.
Välkommen med din ansökan!
Är du nyexaminerad? För att du ska få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Tjänsterna tillsätts under förbehåll att de inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.
ÖVRIGT
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HC279644". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor, Backaskolan
Peter Häyrinen peter.hayrinen@grundskola.goteborg.se 0707 - 51 90 76 Jobbnummer
9524750