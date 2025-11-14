Grundskollärare i musik åk 1-6, Hagaskolan
2025-11-14
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vårt arbete bidrar till barn och ungas framtidstro.
Hagaskolan i centrala Umeå är en F-9 skola med anpassad grundskola årskurs 1-6 samt hörselverksamhet.
Vi har cirka 600 elever och 100 pedagoger på skolan. Vi har tillgång till en heltidsanställd IT-pedagog på skolområdet och vi nyttjar ständigt tekniken som ett verktyg i lärandet. Hagaskolan är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU.
Vi söker nu en musiklärare!
Anställningsform
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, heltid/deltid, med planerad start 2026-01-07 eller enligt överenskommelse. Beroende på din erfarenhet och behörighet erbjuder vi sysselsättningsgrad mellan 60-100%.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du att undervisa i musik huvudsakligen för åk 1-6, men även för åk 9 nuvarande läsår. Som musiklärare hos oss ansvarar du även för planering och genomförande av luciauppträdande och musikunderhållning vid jul- och sommaravslutningar.
Din uppgift som lärare i grundskolan är att utifrån läroplanen planera och genomföra undervisning men också göra en mer övergripande planering tillsammans med kollegor. Du ska enskilt och tillsammans med kollegor följa upp, utvärdera och analysera undervisning samt bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling. Du ansvarar för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö som bidrar till elevernas måluppfyllelse. Som lärare ansvarar du för att informera elev och vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling och att ibland, enskilt eller tillsammans med kollega, ha mentorsansvar.
Om dig
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa en trygg, inkluderande och stöttande lärmiljö, struktur och sammanhang för alla elever. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du differentierar och varierar undervisningen utifrån elevernas behov. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter för att bidra till det kollegiala lärandet. En viktig del av lärarrollen är att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Lärarlegitimation och behörighet att undervisa i musik för åk. 1-9
Erfarenhet av att undervisa i musik för åk 1-6
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
Utbildad i hur man arbetar med elever som har NPF
Erfarenhet av att undervisa i musik på högstadiet
Tunga lyft kan förekomma i arbetet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
