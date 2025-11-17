Grundskollärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen till Ängetskolan
2025-11-17
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Ängetskolan är en grundskola belägen strax utanför Örnsköldsvik med närhet till skog och promenadstråk.
Skolan har ungefär 460 elever och vi ansvarar för stadie fyra till nio där vi även ansvarar för en liten fritidsavdelning.
För dig som är ny i ditt yrke har Örnsköldsviks kommun ett introduktionsprogram för nya lärare som innebär att du under ditt första år får en mentor. Din mentor är en erfaren lärare med samma ämnesbehörighet som kan vägleda och stödja dig.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i matematik och naturvetenskapliga ämnen i årskurserna sju till nio och kommer ha det övergripande ansvaret för elevgruppen och sköta den dokumentation och de kontakter som detta innebär. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Uppdraget innebär att tillsammans med ett arbetslag planera, genomföra och följa upp undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen med ämnesbehörighet i matematik, naturvetenskapliga ämnen samt teknik.
Vi söker dig som gillar att utmanas och tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling. Du är en trygg vuxen och är en tydlig ledare i klassrummet. Att vara en förebild och skapa en god stämning i elevgruppen och arbetslaget är för dig en självklarhet.
Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser, förmåga att skapa struktur samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov. Du är lyhörd, tar ansvar, är engagerad och kreativ.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
Bildningsförvaltningen
Linn Fredriksson, rektor 076-7716374
