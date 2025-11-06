Grundskollärare i matematik/NO åk 7-9 till Malmö Magistratsgymnasium
2025-11-06
Malmö Magistratsgymnasium öppnade höstterminen 2025 med en stark vision: framtidstro, självständighet och motivation. Här får elever på introduktionsprogrammen IMA och IMY det stöd de behöver för att växa, utvecklas och lyckas - i skolan och i livet.
Som en viktig del av vårt lilla men starka lärarlag bidrar du till elevernas utveckling och framtid. Du undervisar i matematik/NO och samarbetar nära både kollegor och skolans elevhälsoteam för att möta varje elev där hen befinner sig, och stötta dem vidare mot fortsatt utbildning eller arbetsliv.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss arbetar du för att varje elev ska nå sin fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt. Undervisningen präglas av ett ämnesövergripande arbetssätt där självständighet och motivation står i fokus. Du anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar och följer upp deras lärande för att säkerställa att de når kunskapskraven. Genom ett respektfullt bemötande och en stödjande lärmiljö skapar du en tydlig struktur där eleverna känner sig sedda och motiverade att utvecklas.
I ditt arbete ingår planering, undervisning, bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument. Du är mentor för elever och ansvarar för skriftliga omdömen och betygsättning i relation till målen. Vid behov samarbetar du med externa aktörer.
Vi är en lärande organisation som främjar samarbete och kunskapsutbyte. Här arbetar du i en miljö där kollegialt lärande står i centrum, och tillsammans skapar vi en inspirerande lär- och arbetsmiljö för både elever och personal.Kvalifikationer
Krav:
• Lärarlegitimation
• Behörighet att undervisa i matematik och NO på grundskolenivå (årskurs 7-9)
• Mycket goda ämneskunskaper
• God insikt och kunskap i skolans styrdokument samt förmåga att tillämpa dem i det dagliga arbetet
• God vana att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik
• Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Behörighet att undervisa i andra ämnen på grundskolenivå (årskurs 7-9)
• Erfarenhet av undervisning i matematik och NO
• Erfarenhet av annan undervisning eller pedagogiskt arbete
Du har en gedigen pedagogisk insikt och förstår vikten av att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov, förutsättningar och skiftande elevsammansättningar över terminen. Med personlig mognad och en tydlig, öppen kommunikation skapar du en trygg och strukturerad lärmiljö där eleverna känner sig sedda och motiverade att utvecklas.
Din flexibilitet gör det möjligt att hantera en dynamisk undervisningssituation där elever ligger på olika nivåer, och där elever kommer och går under terminens gång. Du har en god förmåga att organisera, prioritera och planera undervisningen effektivt samtidigt som du värdesätter samarbete med kollegor och skolans elevhälsoteam för att säkerställa att varje elev får det stöd de behöver för att nå sina mål. Du har också förståelse för hur elevers bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar lärandet, och du skapar en inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Om arbetsplatsen
Malmö Magistratsgymnasium är en mindre skolenhet i centrala Malmö för elever som läser individuellt alternativ (IMA) eller yrkesintroduktion (IMY). Ett fåtal platser kommer även finnas för elever från andra gymnasieskolor som tillfälligt behöver en annan placering. På Malmö Magistratsgymnasium står den enskilda eleven i centrum, och stor vikt läggs vid att bidra till framtidstro, självständighet och motivation. Lärandemiljön skapas utifrån en helhetssyn på både lärande och elevens personliga utveckling och skolans kultur bygger på ett respektfullt bemötande, stödjande lärandemiljöer och höga förväntningar. Skolans mål är att eleverna ska kunna fortsätta sina studier eller komma ut på arbetsmarknaden, och medarbetare bestående av olika professioner arbetar tillsammans för att ge varje elev de bästa förutsättningarna för framtiden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är runt 1600 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv - och få en trygg och hållbar framtid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-08 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
