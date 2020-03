Grundskollärare i matematik åk 4-9, Ede skola - Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 11 - Grundskolelärarjobb i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 11 / Grundskolelärarjobb / Hudiksvall2020-03-10Tänk dig en skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen vill vara. Där vi tillsammans kan utveckla idéer och odla drömmar.Lärandeförvaltningen söker nu en grundskollärare i matematik åk 4-9 till Ede skola.Ede skola ligger ca 3 mil väster om Hudiksvall. Det är en F-9 skola med ca 450 eleverVi vill göra skillnad och skapa möjligheter. För nutid och framtid. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar!2020-03-10Undervisa årskurserna 4-9 i ämnet matematik.Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTMitt i Sverige, efter hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun. Från Stockholm till Hudiksvall med snabbtåg är restiden 2,5 timmar och både Sundsvall och Gävle ligger inom drygt en timmes restid med tåg. Här bor 37 000 glada hudikbor, varav 15 500 i Hudiksvalls tätort, som för övrigt är en av Norrlands allra äldsta städer med en bevarad fiskarstad i centrum.Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Här får du tillsammans med dina 3 700 kollegor inom 300 olika yrken jobba med att få en hel kommun att fungera. Här kan du påverka nutid och framtid, samtidigt som du gör skillnad i människors vardag. Läs mer om oss som arbetsgivare på www.hudiksvall.se. Vi ser fram emot din ansökan!Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Vi vet hur stort steget kan vara och därför vill vi som arbetsgivare hjälpa dig på traven. Vi erbjuder 10 000 kr i flyttbidrag, under förutsättning att du uppvisar ditt examensbevis och stannar hos oss i minst ett år. Men vi hoppas naturligtvis att du stannar längre än så! Flyttbidraget beskattas av dig som anställd.Besök gärna www.tillhudiksvall.se, där kan du få hjälp i stort och smått om sådant som rör din flytt och ditt nya liv i Hudiksvalls kommun. Det är en kostnadsfri inflyttarservice från Hudiksvalls Näringslivsbolag AB.Det är viktigt att du skickar in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb. Inte via e-post eller i pappersformat. Det är för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och för att möjliggöra god kommunikation med våra sökande.I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls Kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-03-30 Eller enligt överenskommelse. Före erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-03-20Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 115141299