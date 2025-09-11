Grundskollärare i MA och NO åk 4-6 till Vallåsskolan
2025-09-11
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads kommun, Skola i Halmstad
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
Vallåsskolan är en F-9 skola med drygt 700 elever belägen i de centrala delarna av Halmstad.
På Vallåsskolan tar vi alla ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet samt för att eleverna når så långt det är möjligt i sin utveckling och i sitt lärande. På Vallåsskolan utvecklar vi undervisningen tillsammans för att höja måluppfyllelse, trygghet och studiero. Vi har ett elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektorer, specialpedagog, speciallärare, kurator och skolsköterska. Elevhälsoteamet arbetar nära arbetslagen för att i samverkan med personalen utveckla en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Vi har även tillgång till central elevhälsa med skolpsykolog och skolläkare.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Undervisning i matematik och naturorienterande ämnen åk 4-6.
Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet.
Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet och du använder strategier för att främja elevernas motivation, delaktighet och inflytande.
Du har lätt att samarbeta och ser arbetslaget som en tillgång. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför, utvärderar och utvecklar ni undervisningen utifrån skolans styrdokument och mål. Arbetet ställer även krav på samverkan med övriga kollegor på skolan.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och naturorienterande ämnen åk 4-6. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
