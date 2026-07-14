Grundskollärare i Ma/No/Tk åk. 7-9 till Rådmansvångens skola
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2026-07-14
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Ref: 20261621 Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra verklig skillnad för unga människors framtid?
På Rådmansvångens skola söker vi dig som brinner för lärande och som vill inspirera elever att utveckla både kunskaper, nyfikenhet och framtidstro. Du tror på varje elevs förmåga att lyckas och skapar undervisning som är tydlig, varierad och tillgänglig för alla. Med struktur, höga förväntningar och starka stödstrukturer hjälper du eleverna att nå sina mål och växa som individer.
Vi söker dig som snabbt bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser samarbete som en självklar del av uppdraget och vill vara med och bidra till en positiv och utvecklande arbetsplats där vi lär av varandra. Som lärare på Rådmansvångens skola får du goda förutsättningar att fokusera på hela elevens lärande och utveckling. Vi uppmuntrar nytänkande undervisning med stort elevinflytande och arbetar aktivt med både digitala och analoga verktyg för att skapa bästa möjliga lärmiljö.
Hos oss är uppdraget större än att bara undervisa. Du stärker elevernas kunskapsutveckling samtidigt som du bidrar till deras sociala och personliga utveckling. Med trygghet, studiero och goda relationer som grund leder du undervisningen och skapar en lärandemiljö där eleverna kan lyckas under hela skoldagen. Du planerar, genomför och utvecklar undervisningen både självständigt och tillsammans med kollegor. Genom våra ämnesspecifika PLC-grupper utvecklar vi undervisningen på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet, i nära samarbete med skolledning och kollegor.
Mentorskapet är en central del av vår verksamhet. Som mentor blir du en viktig vuxen i elevernas vardag och en nyckelperson för deras sociala och pedagogiska utveckling. Du följer elevernas resa, stöttar dem i deras utmaningar och hjälper dem att skapa de bästa förutsättningarna för att nå sin fulla potential.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, NO och teknik för årskurs 7–9. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där kunskapsutveckling, trygghet och samarbete står i centrum, tillsammans med engagerade kollegor som stöttar och utvecklar varandra.
Vi tror att du är en person som bygger starka och förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en trygg och tydlig ledare som skapar struktur, studiero och motivation i klassrummet. Samtidigt ser du varje elevs unika förutsättningar och arbetar för att alla ska få möjlighet att lyckas och utvecklas.
Du trivs i en miljö där samarbete är en självklar del av vardagen och där vi tillsammans tar ansvar för elevernas lärande och välmående. Med ett lösningsfokuserat och pragmatiskt förhållningssätt hanterar du både vardagens möjligheter och de perioder då tempot är högre.
Vi värdesätter att du har god förståelse för skolans uppdrag och styrdokument och att du omsätter dessa i en undervisning som präglas av kvalitet, tydlighet och höga förväntningar. Genom din didaktiska och pedagogiska kompetens skapar du en stimulerande lärmiljö där eleverna får de bästa förutsättningarna att utvecklas både kunskapsmässigt och personligt.
Du känner dig bekväm med att använda digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen och håller dig uppdaterad kring forskning och beprövade metoder som stärker elevernas lärande. Hos oss kombinerar vi analoga läromedel med digitala verktyg utifrån elevernas behov, och Google Classroom är en integrerad del av undervisningen i samtliga ämnen.
Tidigare erfarenhet av undervisning i grundskolans senare årskurser är meriterande, och vi ser gärna att du kan bidra med både kompetens, engagemang och nya perspektiv till vårt kollegium.
Låter detta som nästa steg i din lärarkarriär? Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Västra rektorsområdet består av Västra skolan, Rådmansvångens skola och vår nystartade resursskola för elever i årskurs 4–9. Organisationen leds av en rektor, fyra biträdande rektorer och administrativ chef som arbetar nära verksamheten och finns tillgängliga som stöd i både det pedagogiska arbetet och den dagliga verksamheten.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där Rådmansvångens skola och resursskolan byggs upp och formas inför framtiden. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att vara med och påverka, utveckla och bidra till en växande organisation där samarbete, delaktighet och professionell utveckling står i centrum. Tillsammans skapar vi en verksamhet där både elever och medarbetare får möjlighet att lyckas och växa.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://site201.reachmee.com/malmostad/malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: 100% Antal tjänster: 1 Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges lärare
Ulrika Boke Martinsson ulrika.bokemartinsson@malmo.se +4640341000 Jobbnummer
10001977