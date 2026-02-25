Grundskollärare I Ma/no/teknik Till Getingeskolan Årskurs 7-9
2026-02-25
Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet.
Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget och/eller ämneslärarna planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har för att eleverna ska nå målen kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen för eleverna motivera dem så att de når goda resultat i skolarbetet. Arbetet ställer krav på samverkan med övriga kollegor på skolan i en prestigelös anda. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera elevens behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik. Under höstterminen kommer samtliga lärare i matematik gå in i den kommunövergripande satsningen algebramåndag, vilket vi hoppas kommer bidra till att eleverna lyckas ännu bättre.
Mentorsuppdraget delar du tillsammans med en kollega. Ni ansvarar tillsammans för en utav våra klasser. Mentorskapet på Getingeskolan innebär att du som mentor ansvarar för att stötta eleverna i deras studier, i deras sociala utveckling och att följa deras närvaro/frånvaro i skolan. Du samverkar och informerar vårdnadshavarna kontinuerligt. Du har utvecklingssamtal med dina mentorselever en gång per termin och vid behov fler möten eller uppföljningsmöten. Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik, teknik och no-ämnena i årskurs 7-9.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.Övrig information
Getingeskolan ligger i norra delen av Halmstad med naturen som närmsta granne. Det är goda kommunikationer till Getinge både från Halmstad och Falkenberg.
Getingeskolan är en F-9-skola med ett stort upptagningsområde. Till Getinge kommer elever från Kvibilleskolan, Plönningeskolan och Steningeskolan. Getingeskolan 7-9 har under senare år genomgått en renovering och vi har, sedan en tid tillbaka, funnit oss tillrätta i vår nygamla skola.
Getingeskolan växer och elevantalet ökar hela tiden. Just nu är vi 330 elever på 7-9 och denna siffra kommer att öka för varje år enligt prognosen. Utöver 7-9 finns även f-6 samt två fritidsavdelningar på vår skola.
Vi är således en stor f-9-skola och vår drivkraft är att i alla lägen göra det som är bäst för eleverna. Getingeskolan, där kunskap, gemenskap och framtidstro möts, är vår vision och att vi växer tillsammans.
För att trivas hos oss behöver du vara en lagspelare, då vi arbetar tillsammans. Du kommer att arbeta med ett glatt och utvecklingsinriktat gäng som utmanar och vill bli utmanade. Elevernas hälsa och lärande stöttas utav fler än 30 personal på 7-9 (det finns ca 60 personal totalt på vår skola). Vårt glada gäng består av lärare, resurspedagoger, elevkoordinatorer, elev-värd, skolsköterska, skolkurator, speciallärare, specialpedagog, syv och rektor. Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Skola Kontakt
Sandra Tomin, Rektor sandra.tomin@halmstad.se 072-1556863 Jobbnummer
9761845