Grundskollärare i Ma/No åk 6-9 till Vannarödsskolan
Hässleholms kommun / Grundskollärarjobb / Hässleholm Visa alla grundskollärarjobb i Hässleholm
2026-06-25
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Vill du inspirera nästa generation? Vi söker en lärare i Ma/No till Vannarödsskolan!
På Vannarödsskolan skapar vi en trygg och kreativ lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Hos oss är lärandet lustfyllt och utmanande – vi tror på ett hälsofrämjande helhetsperspektiv där meningsfulla rastaktiviteter och ett internationellt samarbete inom språkundervisningen är en naturlig del av skoldagen. Vi är dessutom en mobilfri skola, vilket ger fokus och arbetsro.
Din roll hos oss
Som lärare hos oss blir du en viktig del av vårt engagerade team. Du ansvarar för:
Planering, undervisning och utvärdering i matematik och naturorienterande ämnen.
Dokumentation och kommunikation via Schoolsoft.
Aktivt deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete och kollegialt lärande.
Vi erbjuder
En arbetsplats där samarbete och utveckling står i centrum.
Ett hälsofrämjande arbetsklimat med fokus på balans och arbetsglädje.
Förmåner som friskvårdsbidrag.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har lärarlegitimation och lärarexamen med behörighet i Ma/No åk 6-9.
Är engagerad, motiverad och brinner för att vägleda elever mot kunskap och goda resultat.
Har god samarbetsförmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Har erfarenhet av arbete med ungdomar är meriterande. Publiceringsdatum2026-06-25Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
I Sösdala ligger lugna Vannarödsskolan och Lejonskolan på gångavstånd från tågstationen med goda kommunikationsmöjligheter till andra orter i Skåne. Tormestorp skola ligger i Tormestorp där det finns goda bussförbindelser. På våra tre skolor lägger vi stor vikt vid att alla ska ha möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Tillsammans skapar vi en gynnsam, kreativ miljö där eleverna ständigt blir utmanade och kan utveckla sina kunskaper.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget (visa karta
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291 80 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Vannarödsskolan Kontakt
Lena Ljungvall 0451-267904 Jobbnummer
9979462