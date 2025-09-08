Grundskollärare i hemkunskap till Östergårdsskolan årskurs 6-9
2025-09-08
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter.
Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet.
Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
Östergårdsskolan är en grundskola med årskurserna 4-9 samt tillhörande fritidshem. Skolan har ca 650 elever. Skolan ligger i centrala Halmstad med när tillgång till faciliteter såsom Halmstad Arena. På Östergårdsskolan arbetar vi tätt i arbetslag, med stort engagemang för att utveckla våra elever mot målen.
Östergårdsskolan och dess elever och personal flyttade in i nya fina lokaler höstterminen 2024. Vi har under flera år arbetat med att utmana strukturer om hur skolan organiseras och hur vi kan arbeta annorlunda för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar. Vi är stolta över det arbete som görs samtidigt som vi fortsättningsvis försöker utveckla oss varje dag.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i hem- och konsumentkunskap.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Du har en hög förmåga att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla våra elever och god kompetens inom lågaffektivt bemötande.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i i hem- och konsumentkunskap i årskurs 6-9. Meriterande är erfarenhet och kompetens att arbeta med barn inom NPF.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
