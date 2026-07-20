Grundskollärare i Hem - och konsumentkunskap åk. 7-9 till Alléskolan
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2026-07-20
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Ref: 20261718 Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som lärare för årskurs 7-9 med behörighet i hemkunskap.
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Fokus ligger på att skapa bästa förutsättningar för varje elev i en trygghet och tillförlitlig miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 7-9 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Hos oss på Alléskolan erbjuds du möjlighet till utveckling, spännande uppdrag och arbete i moderna lokaler. I din roll som mentor har du ett särskilt ansvar för en grupp elever som du därigenom får möjlighet att följa i deras studieutveckling och personliga mognad. Du informerar och håller elevens vårdnadshavare underrättade om elevens utveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 7-9 i hemkunskap. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studier och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Alléskolan är en ny högstadieskola i Hyllie som startades upp läsåret 24/25 och från och med läsåret 25/26 flyttade skolan in i nya fantastiska lokaler. Skolan har idag fem klasser i årskurs 7 samt tre klasser i årskurs 8 och Vintrie resursskola för 30 elever. Under tre år kommer skolan att växa successivt för att framöver ha en verksamhet för cirka 450 elever i årskurserna 7 – 9. Skolan har fem våningar, stora ljusa lokaler och en stor skolgård samt fristående idrottshall precis intill. Alléskolan strävar efter att vara en framåtblickande skola med syftet att vi vill förbereda våra elever för framtiden. Vi arbetar utifrån en gemensam planeringsmodell och har återkommande kollegialt lärande med syfte att utveckla kvalitén på undervisningen. Vi strävar efter innovation i undervisningen, ämnesövergripande arbete samt att främja kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga. Vi vill att gemenskap och samhörighet ska spegla skolans kultur och vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande miljö där elever och personal känner sig välkomna i att vara en del av en större helhet.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 261005 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261718". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Paul Holm paul.holm@malmo.se +46721621891 Jobbnummer
10007542