Grundskollärare i franska till Vallnässkolan
2026-03-24
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 5 500 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
Välkommen till oss! Vallnässkolan är en 4-9-skola mitt i Storumans samhälle, där cirka 240 elever och ett trettiotal engagerade pedagoger tillsammans skapar en trivsam och utvecklande skolmiljö. Hos oss möts du av kollegor med stark drivkraft, positiv inställning och en vilja att göra skillnad för varje elev.
Vi arbetar med undervisning som väcker motivation, engagemang och delaktighet. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna använder vi modern pedagogik och digitala verktyg som stöd i lärandet. Som lärare på Vallnässkolan får du möjligheten att bygga en kreativ och inspirerande lärmiljö där elevernas nyfikenhet och lust att lära står i centrum.
Det kollegiala lärandet är en viktig del av vår kultur. Tillsammans i arbetslaget utvecklar vi undervisningen, delar idéer och hittar gemensamma lösningar så att alla elever ska lyckas. Med ett inkluderande förhållningssätt arbetar du aktivt för att skapa en trygg och tillgänglig skola där varje elev får möjlighet att utvecklas.
I ditt uppdrag ingår planering, dokumentation, uppföljning och utvärdering - allt för att stärka elevernas lärande och bidra till skolans fortsatta utveckling.
Vi söker dig som är behörig att undervisa i franska som moderna språk i årskurs 6-9, och som vill inspirera elever att upptäcka glädjen och möjligheterna med att lära sig ett nytt språk. Det är önskvärt att du har lärarlegitimation eller har ansökt om den.
Som språklärare har du förmågan att skapa en undervisning som väcker motivation, nyfikenhet och mod att prova - en undervisning där eleverna utvecklar både språkfärdigheter och en bredare förståelse för andra kulturer. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan anpassa och variera undervisningen utifrån olika elevers behov och förutsättningar.
Du är en tydlig och trygg ledare i klassrummet, med god förmåga att skapa struktur och bygga förtroendefulla relationer. I tjänsten kan det ingå hybrid- eller fjärrundervisning. Du har din placering på Vallnässkolan men gör besök till kommunens fjärrskolor vid behov. Erfarenhet av dessa undervisningsformer är meriterande.
Har du behörighet i fler ämnen finns möjlighet att utöka tjänsten utifrån skolans behov.
Som samisk förvaltningskommun ser vi även kunskaper i samiskt språk och kultur som en värdefull tillgång.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
