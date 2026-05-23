Grundskollärare i franska & engelska 47%
Språkskolan i Umeå Ek. För. / Grundskollärarjobb / Umeå Visa alla grundskollärarjobb i Umeå
2026-05-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Språkskolan i Umeå Ek. För. i Umeå
Vi söker en lärare med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i franska åk F-6 samt engelska åk 4-6. Vi vill att du är självständig i din lärargärning och värdesätter samarbete med kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Meriterande och underlag för urval är tidigare erfarenhet av arbete med årskurserna F-6.
Arbetsplatsbeskrivning
Språkskolan är en fristående för- och grundskola belägen på Olofsdal i Umeå och drivs som en ekonomisk förening. Vårt fokus är språk och kommunikation samt att ge barnen en högkvalitativ utbildning i en kreativ miljö.
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om oss och vår verksamhet: www.språkskolan.comPubliceringsdatum2026-05-23Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar undervisning i franska åk F-6 samt engelska åk 4-6 med tillhörande planering, genomförande, dokumentation och uppföljning.Kvalifikationer
Erfarenhet meriterande.
Lärarlegitimation med inriktning mot engelska och franska.
Väl förtrogen med skolans styrdokument.
Legitimationskrav: Lärare
Utbildningskrav: Högskola/universitet
Anställningens omfattning: Deltid 47%
Tillträde: 2026-08-10
Skicka in din ansökan via e-post till: annbritt@sprakskolan.com
Var god bifoga personligt brev, din lärarlegitimation, examensbevis och CV.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du Jobbnummer
9924886