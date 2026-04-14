Grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena till Örnaskolan
2026-04-14
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna där våra medarbetares trygghet och utveckling alltid går hand i hand med organisationens vision!
Våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare kan göra skillnad med ditt engagemang. Då vi arbetar med att leverera samhällsservice till våra invånare bidrar du inte bara till din egen utveckling utan även till samhällets utveckling i stort. Vi är stolta över vår kommuns verksamheter och dess cirka 1100 medarbetare.
Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Om verksamheten
Örnaskolan är Hylte kommuns enda högstadieskola och en skola på tydlig uppgång. Vi ser en ökad trygghet bland eleverna och en höjd behörighet, samtidigt som både personal och elever vittnar om en hög trivsel. Skolan har cirka 360 elever och omkring 60 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa en positiv och utvecklande lärmiljö.
Vår verksamhet vilar på en gemensam värdegrund med ledorden trygghet, respekt, delaktighet och framtidstro. Vi är organiserade i ämneslag och arbetar nära våra kollegor med elevens utveckling i centrum. På skolan finns fyra heltidsmentorer som ansvarar för elevernas sociala utveckling medans du som lärare fokuserar på elevernas kunskapsutveckling och på undervisningen i klassrummet.
På Örnaskolan får du möjlighet att göra verklig skillnad för våra ungdomar och för Hylte kommuns framtid. Du blir en viktig del i skolans fortsatta utvecklingsarbete där vi tillsammans arbetar för ständiga förbättringar.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Örnaskolan ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen i enlighet med gällande läroplan och styrdokument. Du följer upp och utvärderar elevernas lärande samt anpassar undervisningen utifrån deras behov.
I uppdraget ingår även att stötta mentor som klasstödjare för sin klass samt att genomföra utvecklingssamtal. Du ansvarar för det som sker i klassrummet, har kontakt med vårdnadshavare vid behov och agerar snabbt vid kränkningar eller tillbud genom att anmäla och dokumentera i skolans system. Därtill är du delaktig i skolans främjande och förebyggande arbete samt genomför extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.Kvalifikationer
Vi siktar nu högre och söker dig som är legitimerad lärare och vill undervisa i de samhällsorienterande ämnena (SO) i årskurs 4-9. Du är en trygg och engagerad pedagog som har lätt för att skapa goda relationer med elever och kollegor. Du arbetar strukturerat, är tydlig i ditt ledarskap och bidrar aktivt till ett fungerande samarbete i arbetslaget.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du uppfyller följande krav:
Lärarexamen med behörighet att undervisa i de samhällsorienterande ämnena för årskurs 4-9
Förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med elever
Ett tydligt och strukturerat arbetssätt i undervisningen
God samarbetsförmåga
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med stöd i arbetsprover som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207), https://www.hylte.se
Storgatan 8 (visa karta
)
314 80 HYLTEBRUK Kontakt
Biträdande rektor
Beus, Erik erik.beus@hylte.se
