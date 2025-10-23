Grundskollärare i åk 4-6 i matte till Sorgenfriskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2025-10-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252489 Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är legitimerad lärare inom matematik för årskurs 4-6 till Sorgenfriskolan! Vi söker dig som brinner för matematik och är intresserad av ett spännande uppdrag där du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas matematikundervisning. Ditt fokus ska vara, att tillsammans med dina kollegor, skapa de bästa förutsättningarna för varje elev att utvecklas i en trygg och tillitsfull miljö.
Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 4-6 inom matematik tillsammans med annan behörig lärare i klassrummet. Men du kommer även att ha en del av din tid till att arbeta med att utveckla undervisningen i matematik och skapa en röd tråd för våra elever. I din roll kommer du inte att vara mentor men i uppdraget ligger att stötta eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 4-6 i matematik. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som lärare.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Att du brinner för att våra elever ska utvecklas inom matematik är ett måste. På Sorgenfriskolan erbjuder vi dig, förutom att påverka matematikundervisningen på skolan, en möjlighet att samarbeta med andra engagerade lärare inom samma ämne. Välkommen med din ansökan till en roll där du kan göra skillnad och bidra till elevers framgång inom matematik.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Mitt i centrala Malmö ligger Sorgenfriskolan i en lugn och trivsam miljö. På Sorgenfriskolan lyckas varje elev utifrån sina förutsättningar genom höga förväntningar, trygghet, gemenskap och glädje! Skolan är en två till tre-parallellig F-9 skola som huserar i en vacker 1920-talsbyggnad. Här går cirka 580 elever. Skoldagen ska präglas av ett tillåtande klimat med stor respekt för varandras olikheter. Här ska eleven stå i centrum och vi utgår från att alla kan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning/ Vikariat t.o.m 17/6- 2026
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 7/1-2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges lärare
Tobias Danielsson Borelius tobias.dan-borelius@malmo.se 040-310000 Jobbnummer
9570814