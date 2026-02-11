Grundskollärare i åk 1-3 -vikariat lå 2025/2026
2026-02-11
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Vi är cirka 55 medarbetare och ca 300 elever.
Skolan är en F-6 skola och har två arbetslag: 1-3 respektive 4-6. Vardera lag har en arbetslagsledare. Skolan är tvåparallellig i samtliga årskurs. I varje årskurs arbetar tre lärare på två klasser. F-klass är ett eget arbetslag som även arbetar på fritids. Skolan har ytterligare två fritidsavdelningar. Personal från fritidshemmet samverkar i åk 1-3, förmiddagar måndag till torsdag.
Skolans elevhälsa består av 2 speciallärare/specialpedagoger, kurator, skolsköterska, socialpedagog samt. biträdande rektor och rektor. Det finns tillgång till skolläkare och skolpsykolog.
Vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete i form av Modellen. Framtagna utvärderingsverktyg och årshjul har arbetats fram gemensamt i kommunens grundskolor.
För närvarande pågår kompetensutveckling i analysarbete, kollegialt lärande och digitalisering.
Ditt uppdrag
Vill du vara med och skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö för skoleleverna på Per Olsskolan?
Vi söker legitimerad lärare i åk 1-3.
I uppdrag ingår att planera och genomföra undervisning i enlighet med läroplanen och aktuell forskning. Bedöma och följa upp elevernas lärande samt skapa en god och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare.
Du kommer att arbeta i en årskurs tillsammans med ytterligare 2 lärare, som du kommer att ha ett tätt samarbete med. Du brinner för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för elever.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 1-3 eller förskollärare med ämnesbehörighet. Erfarenhet ses som meriterande.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Att skapa relationer, lösa problem samt ha ett tydligt ledarskap ser vi som viktiga egenskaper.
Du är lösningsfokuserad och har god förmågan att samarbeta med andra. Du är bra att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du är engagerad i elevernas lärande och har förmåga att stötta och utmana utifrån elevens behov. Publiceringsdatum2026-02-11Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret krävs och lämnas in innan anställning.
Rekrytering sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
