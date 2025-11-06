Grundskollärare hem och konsumentkunskap Klaraskolan
2025-11-06
Vill du vara med på vår resa?
Vill du vara med på vår resa mot nya Lyckedalskolan och arbeta på en skola där du har möjlighet att göra skillnad varje dag? Vill du ha ett viktigt och inspirerande uppdrag där vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar för att eleverna når så långt som möjligt i sin utveckling och sitt lärande? Ja, då är du varmt välkommen att söka till oss.
Vår nya skola, som beräknas vara färdig i hösten 2028 och belägen i Snöstorp, kommer att ha elever i årskurs 4-9. Klaraskolan kommer då att byta namn till Lyckedalskolan och vårt arbete kännetecknas just nu av ett positivt utvecklings- och förändringsarbete där trygghet, tydlighet och tillsammansarbete är viktiga ledord. Hos oss bjuder arbetet på stora utmaningar och samtidigt stora möjligheter. Kombinationen av just detta, ger oss extra meningsfullhet och stimulans i arbetet. Vi är ett gott personalgäng som månar om goda relationer och strävar efter ett tryggt och tillitsfullt arbets- och lärandeklimat där vi tror på varandra och känner delaktighet. På Klaraskolan vill vi att alla ska må bra, vilja vara i skolan och känna lust att lära. Kort och gott handlar det om att både barn och vuxna ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag.
Vi arbetar mycket med att skapa en god studiemiljö och arbetsro på lektionerna, vilket vi ser som en grundförutsättning i arbetet med att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ett av våra mål är att höja elevernas kunskapsresultat och till hösten fortsätter vår utvecklingsresa där vi tillsammans formar kompetensutbildning och lärande utifrån behov i verksamheten. Skolans förstelärare leder tillsammans med elevhälsoteam och rektorer lärarnas lärande och på många sätt handlar det om att vi utvecklas och samverkar så att var och ens kompetenser kommer till sin rätt. Vi möter utmaningar tillsammans och lär oss på vägen. Vidare är samverkan med vårdnadshavare och andra myndigheter en nyckel till framgång. Vi månar om en helhetssyn kring eleven och har en samverkan med SSPF (Skola Socialtjänst Polis och Fritid). På skolan har vi ett trygghetsteam som skapar meningsfulla raster för våra elever och trygghetsvärdarna har ett nära samarbete med mentorerna. Vi samverkar också i ett brottsförebyggande råd där vi varje vecka träffar fältare och polis.
På Klaraskolan går idag ca 400 elever i årskurs 5-9 och vi söker nu legitimerade lärare i flera ämnen. Genom att öka lärarbehörigheten vill vi ge våra elever bättre möjligheter att nå kunskapsmålen och få en bra utbildning. Vi hoppas att du vill vara med oss nu och framöver! Hjärtligt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker lärare med ämnesbehörighet i hemkunskap för vikariat under vårterminen. I tjänsten ingår mentorskap och du förväntas ha ett nära samarbete med andra lärare.
Som lärare på Klaraskolan är det viktigt att du är en trygg och tydlig ledare, du har goda pedagogiska färdigheter och är skicklig på att anpassa undervisningen till elevernas behov. I din undervisning utgår du ifrån ett relationellt perspektiv, använder samarbetsstrukturer för en elevaktiv undervisning och har ett formativt förhållningssätt. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem till lärande och utveckling. I ditt pedagogiska uppdrag är det av stor vikt att du möter alla elever med en positiv inställning, att du främjar elevernas delaktighet och inflytande och att du har förmågan att vara flexibel och kreativ. Du ser också värdet av att bygga relationer med eleverna utanför klassrummet.
Du har lätt att samverka och ser arbetslaget som en tillgång. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du undervisningen utifrån skolans styrdokument och lokala utvecklingsplan. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera elevernas behov och du använder en för eleven och gruppen väl anpassad metodik. Du är trygg med att dokumentera elevernas kunskapsutveckling och har god kännedom om våra digitala plattformar (Unikum, Teams m.m.) Du har ett prestigelöst förhållningssätt där du på ett nyfiket sätt gillar att utmana andra och även dela med dig av dina erfarenheter. Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
