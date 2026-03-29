Grundskollärare Fridaskolan Kvillebäcken NO i 7-9
2026-03-29
Vill du vara med och bidra till en skola där lärandet är nära, relevant och en del av elevernas vardag? På Fridaskolan Kvillebäcken vet vi att en trygg miljö, goda relationer och en undervisning som väcker nyfikenhet skapar bättre förutsättningar för elever att trivas och utvecklas.
Nu söker vi en ny stjärna till åk 7-9 inom NO och teknik som vill vara med och göra skillnad i vår vardag.
Fridaskolan Kvillebäcken är en skola där närhet, trygghet och nyfikenhet går hand i hand. Här bygger vi vardagen tillsammans med eleverna, med stark gemenskap och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas. Vår ambition är att varje elev ska känna sig sedd, viktig och fullt kapabel att ta nästa steg i sin utveckling.
Fridaskolan är en del av Frida Utbildning AB, ett personalägt utbildningsföretag. Vår gemensamma ambition är att forma Tågluffare: ansvarstagande, kreativa och handlingskraftiga människor som är redo att möta ett föränderligt samhälle. Hos oss är relationer, ansvar och engagemang centrala delar av skolans kultur. Alla vuxna i verksamheten, oavsett roll, bidrar till den miljö våra elever möter varje dag.
Din roll
Som lärare i åk 7-9 undervisar du i NO och teknik och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisning med fokus på elevernas kunskapsutveckling. Du skapar struktur, engagemang och tydlighet i klassrummet och bidrar till att göra ämnena begripliga, relevanta och utmanande.
Vi söker dig som vill väcka intresse för naturvetenskap och teknik och som trivs med att variera din undervisning för att nå olika elever. Du ser värdet i att kombinera struktur med kreativitet och i att göra undervisningen levande.
Du arbetar nära ditt arbetslag och övriga kollegor och bidrar aktivt till skolans utveckling. Hos oss är samarbete en självklar del av uppdraget och vi tar gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag.
Du är en tydlig vuxen i elevernas vardag. På Fridaskolan ser vi alla vuxna som viktiga förebilder. Att möta elever med respekt, tydlighet och trygghet är en central del av uppdraget.
Du möter också vårdnadshavare i vardagen och är en viktig del av skolans gemenskap. Därför är din förmåga att skapa förtroendefulla relationer och bidra till ett positivt klimat på skolan viktig.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare för åk 7-9 i NO och/eller teknik.
Är en trygg och tydlig ledare i klassrummet.
Har god förmåga att skapa relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Har ett engagemang för dina ämnen och vill utveckla din undervisning.
Är strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att planera ditt arbete.
Att arbeta på en skola som växer innebär både möjligheter och ansvar. För dig som trivs i en miljö där utveckling är en naturlig del av vardagen finns här goda förutsättningar att utvecklas tillsammans med oss.
Tjänsten
Omfattning: 100 %
Plats: Fridaskolan Kvillebäcken, Göteborg
Tillträde: hösterminen 2026 .Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta , rektor på Fridaskolan Kvillebäcken.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fridaskolorna AB
(org.nr 556451-5988) Arbetsplats
Fridaskolan Göteborg, Kvillebäcken Kontakt
Martin Williamson 0721580007 Jobbnummer
9825645