Grundskollärare för årskurs 1-3 till Communityskolan Gårdsten
RM Bildning AB / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RM Bildning AB i Göteborg
Om Communityskolan Communityskolan är en fristående, idéburen grundskola som drivs av Räddningsmissionen. Räddningsmissionen har över 70 års erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer i Göteborg med omnejd och har som övergripande mål att bidra till att Göteborg blir en stad där ingen lämnas utanför. Skolan är icke-konfessionell och drivs utan vinstmål, vi etablerar oss framför allt i områden som har stora utmaningar.
Communityskolan har starkt fokus på kunskap och bildning och våra ledord är höga förväntningar, kämparanda, kreativitet och inkluderande gemenskaper. Efter skoltid erbjuder vi studiestöd, musikverksamhet, mentorskap och olika föreningsaktiviteter- det vi kallar vårt communityarbete.
Mer info om vår verksamhet hittar du här: COMMUNITYSKOLAN
Vi söker nu två engagerade grundskollärare för årskurs 1-3 till Communityskolan Gårdsten som vill vara med och utveckla vår skola och bidra till vår vision - ett värdigt liv för alla!
Som lärare hos oss har du ett stort engagemang för elevernas lärande och utveckling. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanen och arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt. Du kommer vara klasslärare för en lågstadieklass och undervisa i alla teoretiska ämnen.
Du blir en viktig del av vårt lågstadieteam där vi tillsammans tar ansvar för elevernas hela skoldag och för gemensamma uppgifter som rastvärdskap, planering och utvecklingsarbete. Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Undervisa elever i årskurs 1-3 enligt läroplanen
Vara klasslärare och mentor
Delta aktivt i arbetslagets planering, uppföljning och gemensamma ansvar
Bidra till skolans värdegrundsarbete och communityarbete.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din roll, som engagerat arbetar för att barn och ungdomar ska få en bra utbildning, gå vidare till fortsatta studier och så småningombli nå yrkesmål och bli delaktiga i samhället.
Du har:
Utbildning som grundskollärare med behörighet för årskurs 1-3
Har god förmåga att uttrycka och formulera dig i tal och skrift
Stort intresse av målgruppen
Delar Räddningsmissionens värdegrund.
Meriterande
Erfarenhet av att vara klassföreståndare
Erfarenhet som speciallärare
Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och är öppna för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är viljan att arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Omfattning: 100 % Tillträde: Enligt överenskommelse Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar kollektivavtal "Skolor, förskolor och fritidshem" Rekrytering: Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret. Sista ansökningsdatum: 16 november
Communityskolan erbjuder
Hos oss får du stort utrymme att planera och organisera ditt arbete tillsammans med kollegor - lärarens professionella kompetens är grunden för verksamheten. Du arbetar nära eleverna och deras familjer med korta beslutsvägar inom skolan.
Förutom att du får ett jobb med en större mening erbjuds du som anställd bland annat friskvårdsbidrag och psykosocialt personalstöd via telefon.
Varmt välkommen med din ansökan!
Martin Jansson, Rektor Communityskolan Gårdsten Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RM Bildning AB
(org.nr 559194-6909), https://communityskolan.se Arbetsplats
Communityskolan Kontakt
Martin Jansson martin.jansson@communityskolan.se Jobbnummer
9585237