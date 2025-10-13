Grundskollärare F-3 till Stensele skola
2025-10-13
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
Stensele skola är en F-3 skola med ca 30 elever. Skolan söker nu en ny lärare. Du kommer att arbeta som lärare i flera ämnen i åk F-3 beroende på erfarenhet och behörighet. Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete där du får vara med och utveckla verksamheten. Det här är jobbet för dig som har god samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt, intresse för pedagogisk utveckling och har förmågan att se barnen i ett helhetsperspektiv. Du tycker om att arbeta tillsammans med kollegor och har lätt för att samarbeta med såväl elever som vårdnadshavare, elevhälsoteam och skolledning. Du har ett gott ledarskap i klassrummet, prioriterar medvetet läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande. Du arbetar med utvärdering och reflektion som ett medel att utveckla elevernas lärandemiljö och inflytande. Mentorskap ingår i tjänsten.I kommunen tillämpar vi provanställning som kan övergå till en tillsvidareanställning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Rektor
Emilie Kristiansson emilie.kristiansson@storuman.se 0951-143 04
