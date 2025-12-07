Grundskollärare F-3 till Karl Johansskolan
2025-12-07
Ref: 20252836 Publiceringsdatum2025-12-07Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en grundskollärare till Karl Johansskolan och vårt kompententa kollegium med en lärarbehörighet att undervisa årskurs F-3 på ett tidsbegränsat uppdrag. I ditt läraruppdrag hos oss arbetar du systematiskt med att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Detta, tillsammans med fortlöpande bedömning av elevers förvärvade kunskaper, ligger till grund för din fortsatta planering framåt.
Planering och bedömning av undervisningen sker till största del tillsammans med dina kollegor med huvudsyfte att våra elever ska få en likvärdig utbildning. Du har därför särskilt tid avsatt för detta ändamål tillsammans med dina kollegor. Din undervisning är modern och kreativ, du strävar efter ett lustfyllt och varierat lärande och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vidare deltar du aktivt i skolans systematiska utvecklingsarbete. I utvecklingsarbetet arbetar vi tillsammans för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad grundskollärare med behörighet för undervisning mot årskurs F-3 i alla teoretiska ämnen. Du har erfarenhet av framgångsrik undervisning med fokus på tidig läs- och skrivutveckling samt matematikinlärning. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov och efter elevgruppens behov. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda den i ditt dagliga arbete.
Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god likvärdig lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Du är en person som ligger i framkant, är en god förebild för dina kollegor som vågar ta för sig och strävar framåt. Du har förmåga att lyfta blicken från klassrummet och se det övergripande perspektivet i hela verksamheten. Vidare är du flexibel, självgående och metodisk i ditt arbetssätt och med ditt lågaffektiva bemötande hittar du strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Karl Johansskolan arbetar med kooperativt lärande och det är en stor fördel om du har kompetens inom detta område.
Om arbetsplatsen
Karl Johansskolan är en F-3 skola, en av Malmös äldsta och minsta skolor som ingår i Linnéskolans rektorsområde, med ca. 220 elever. Skolan är centralt belägen på Limhamn. Vi arbetar för att alla elever ska ha rätt att utvecklas efter sin förmåga, att erhålla kunskap i en lugn och säker miljö samt att bemötas med respekt. Alla som arbetar på Karl Johansskolan, arbetar nära varandra och samarbetsförmågan över gränserna är stor. Vi verkar tillsammans för att skolan ska vara en trygg arbetsplats där arbetsro råder. Vi har hög behörighet i personalgruppen, låg personalomsättning och det är viktigt att vi trivs tillsammans på vår arbetsplats. Våra elever är nyfikna, spontana och studiemotiverade. Vill du vara delaktig i vårt gäng? Välkommen med din ansökan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat t.om. 2026-06-17
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
