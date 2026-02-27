Grundskollärare F-3 Alléskolan som gillar att arbeta i team
2026-02-27
Välkommen att bli en av oss på Alléskolan, en treparallellig F-6 skola i Habo kommun där vi gemensamt bidrar till ett positivt klimat och välfungerande skola genom att ha positiva förväntningar på varandra och våra elever. På Alléskolan jobbar vi gemensamt för att alla våra elever och vår personal ska bli "mitt allra bästa jag".
Vi söker dig som värdesätter tillsammansarbetet i ett arbetslag och som trivs bland skickliga kollegor och på en skola där vi samarbetar och hjälps åt för att ge våra elever goda förutsättningar för att lyckas i sitt lärande. Habo kommun erbjuder alla sina elever och pedagoger en utvecklande och modern undervisningsmiljö. Vi lägger stor vikt vid tillsammansarbetet i arbetslaget.
Habo kommun ligger 15 min från Jönköping, med goda pendlingsmöjligheter. Habo är en av landets främsta tillväxtregioner och här finns goda möjligheter till att utvecklas inom din profession.
I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö.
Du kommer jobba tillsammans med ett lärararbetslag i någon av årskurserna 1-3 där ni som ett årskursarbetslag gemensamt samverkar och ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen inom årskursen. Vi ser gärna att du har samlat på dig erfarenhet av att ansvara för, planera och genomföra undervisning för lågstadiet och att denna erfarenhet byggt upp en kompetens för undervisningsprocessen.
Arbetslaget du ingår i har kommit långt i sitt arbete med att anpassa flexibla grupper utifrån undervisningens behov. Under en arbetsdag har du ett nära samarbete med lärare i fritidshem, för att skapa ett helhetsperspektiv på elevens skolgång.
Vikariatet tillsätts utifrån att erforderliga beslut gällande rätt kompetens kan fattas.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill trivas på jobbet tillsammans med oss och vi tror du vill vara med och bidra genom att vara initiativrik, se möjligheter såväl flexibla som digitala arbetssätt och genom en professionell inställning till uppdraget. Du ser fördelar med ett fungerande samarbete i ditt arbetslag genom att stort fokus läggs på tillsammansarbetet för att skapa väl fungerande undervisning och lärande för årskursens alla elever.
Att arbeta inkluderande och erbjuda våra elever tillgängliga lärmiljöer är en självklarhet för oss och det innebär att vi i alla situationer eftersträvar en undervisning där alla elever ges förutsättningar att vara trygga, delaktiga och ska kunna lyckas utifrån sina behov.
Du är tydlig och engagerad och kan möta varje elev utifrån dess individuella förutsättningar. Du är en tydlig och trygg vuxenförebild och du är skicklig på att skapa goda relationer som främjar lärande.
Löpande tillsättning kan tillämpas. Låt oss därför skyndsamt veta om du är intresserad av detta vikariat.
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
