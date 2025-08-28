Grundskollärare Bild/SO/idr åk F-6 till Mala skola
2025-08-28
Vad erbjuder vi?
Hos oss på Mala skola får du möjligheten att arbeta tillsammans med drivna och engagerade kollegor.
Vi har höga förväntningar på våra elever som har en aktiv och medveten roll i sin egen kunskapsutveckling för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och mål.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i bild, SO och idrott. Det finns ett nära samarbete med andra klasslärare gällande planering och undervisning. Det innebär att man förväntas vara stöd i klassrummet för kollegan och på bästa sätt möta elevernas behov. Ca hälften av tjänsten är idrott på Bjärnums skola för Mala skolas elever. Det betyder att du arbetar på båda skolorna och behöver bil för förflyttning.
Du kommer att använda dig av Schoolsoft, som verktyg för dokumentation och elev- och föräldrakontakter.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk F-6 i bild, idrott och de samhällsorienterade ämnena.
För att kunna göra ett bra arbete behöver du ha kunskap i grundskolans ämne. Vi söker dig som har en hög relationskompetens både till elever och personal.
Du som person måste vara flexibel, arbeta i flera klasser och ändra uppdrag vid behov. Arbetet innebär att du ska stötta elever både individuellt och i grupp. Du kommer att arbeta med elever som har tex sociala svårigheter, introverta, utåtagerande elever och elever med NPF.
Du ska vara lugn och stabil i ditt bemötande och lyhört agera i olika situationer. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har lätt för att samarbeta med övrig personal i verksamheten och tycker om att arbeta i team med andra yrkesgrupper. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har tillgång till bil och B-körkort.
Publiceringsdatum2025-08-28

Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument, förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt Bank-ID.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Mala skola ligger i utkanten av byn och har nära till naturen. Skolan har elever från förskoleklass till och med skolår 6 samt ett fritidshem för de elever som behöver omsorg utanför skoltid.
På Mala skola värnar vi om varandra och är noga med att lyfta fram fördelarna med den lilla skolan. Det finns en stor gemenskap, bra utbyte mellan åldersgrupperna och ett gott samarbete med föräldrarna.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Månadslön

Sista dag att ansöka är 2025-09-11
