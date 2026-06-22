Grundskollärare årskurs 4-6 till Gunnesboskolan
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2026-06-22
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Gunnesboskolan söker en grundskollärare för undervisning i årskurs 4-6, är du vår nya kollega?
Som grundskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.
Arbetsuppgifterna består av att undervisa i matematik, svenska och engelska i årskurs 4-6 samt att inom yrket utföra i övrigt förekommande uppgifter som grundskollärare. Den som anställs för tjänsten kommer att ingå i ett arbetslag där det även ingår mentorskap.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet för årskurs 4-6 i matematik, svenska och engelska. Det är meriterande om du även har behörighet i NO eller SO.
Det är också meriterande om du tidigare har varit undervisande lärare samt har erfarenhet av mentorskap. Vidare är det bra om du har erfarenhet av att arbeta med elever med olika behov och utmaningar.
Vi förutsätter att du har en utmärkt förmåga vad gäller pedagogiskt ledarskap, ett gott bemötande gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor samt ett salutogent förhållningssätt till elever och lärande. Du har en god samarbetsförmåga och förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Vidare är du strukturerad, engagerad och säkerställer att ditt budskap går fram samt följer upp.
Vi ser att du som sökande är väl förtrogen med digitala verktyg. För att klara uppdraget på ett bra sätt behöver du även goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
I denna rekrytering har vi valt att tillämpa löpande vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. I denna rekrytering har vi även valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Gunnesboskolan är en grundskola i nordvästra delen av Lund. Elevantalet på skolan är drygt 600. Denna arbetsplats är ett ställe där man trivs och gärna stannar länge.
Vi utvecklar elevaktiva arbetssätt och arbetsformer och verkar efter honnörsorden Lust att lära, Lära@lära och Livslångt lärande.
Bibliotek, inklusive informations- och kommunikationsteknik, spelar stor roll och är väl utbyggt. Vi arbetar också i ett F-9 perspektiv med att höja kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och differentierad undervisning/lektionsdesign. Vi är också inne i ett spännande utvecklingsarbete inom Relationellt Lärarskap.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: Beställ utdrag ur belastningsregistret
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Linda Mårtensson linda.martensson3@lund.se 046-3597456 Jobbnummer
9973557