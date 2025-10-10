Grundskollärare årskurs 4-6 Hasslarödsskolan
2025-10-10
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
Vi söker en grundskollärare för årskurs 4-6, vikariat för en föräldraledighet. Du kommer att vara klassföreståndare i åk 6 och kommer att undervisa i svenska, engelska, matematik, so- och no-ämnen. Tjänsten är ett vikariat under vårterminen med eventuell förlängning under nästa läsår om det finns förutsättningar för detta. Du kommer att ingå ett fantastiskt arbetslag.Kvalifikationer
Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6.
Du har ett positivt förhållningssätt till eleverna och har stor förmåga att se deras möjligheter och kompetenser.
Du är en medarbetare som kan erbjuda eleverna god lärandemiljö och har ett genuint gott bemötande. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero åt våra elever. Du är självständig och trygg i din kompetens och tar stort ansvar i din lärarroll.
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
Enligt avtal.
