Grundskollärare årskurs 4-5, behörig i matematik, NO och teknik
Om jobbet
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English. IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
Internationella Engelska Skolan (IES) är en ledande friskolegrupp med akademiska resultat långt över genomsnittet och en mångsidig och energisk personalstyrka. Undervisningen sker både på svenska och engelska, och korridorerna är tvåspråkiga. Språket för möten och kommunikation bland personalen är engelska. IES är en av Sveriges största skolgrupper på grundskolenivå med 48 skolor och cirka 32 000 elever över hela landet. IES har växt stadigt och upprätthållit kvaliteten sedan 1993.
Om skolan Internationella Engelska Skolan Liljeholmen är en grundskola med årskurs F-9 som ligger vid Midsommarkransen, nära till både tunnelbana och buss. Skolan startades 2014 och har idag över 120 anställda och ca 1200 elever. Om du vill arbeta i en internationell miljö med en stödjande kultur är IES Liljeholmen platsen för dig. Vi har en bred elevgrupp som talar omkring ett 50-tal olika modersmål samt en personalgrupp som är internationellt rik. Vi vill uppmuntra och stödja internationellt utbildade lärare som börjar hos oss på IES Liljeholmen att både lära sig svenska samt komplettera sin lärarutbildning för att nå en svensk lärarlegitimation på sikt.
Om tjänsten Internationella Engelska Skolan Liljeholmen söker för närvarande en grundskollärare årskurs 4-5, behörig i matematik, NO och teknik. Du kommer att ingå i arbetslaget för år 4 och dela mentorsansvar för en klass samt undervisa i matte för årskurs 5 & NO och teknik för årskurs 4. Tjänsten är ett 1 år kontract till Juni 2027.
Din profil Du är en kvalificerad lärare för de angivna ämnena och åldersgrupperna. Vi hoppas att du inser vikten av att bygga och upprätthålla goda relationer med kollegor, elever och föräldrar. Du är motiverad att ha regelbunden kontakt med föräldrar, leda mentorstimmar enligt mentorprogrammet och arbeta tillsammans i en stödjande miljö. Det finns inget krav på tidigare lärarerfarenhet, men vi värdesätter ditt självförtroende i ditt professionella ledarskap och din förmåga att skapa en trygg och stabil miljö både i och utanför klassrummet. Du värderar och levererar personligt, tydligt och balanserat ledarskap med fokus på både struktur och elevengagemang. Som lärare är du en tydlig och aktiv förebild.
Anställningsprocess Vi kommer att hålla löpande intervjuer för tjänsten, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Om du tror att detta kan vara rätt tjänst för dig, tveka inte att ansöka! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och få möjlighet att diskutera tjänsten och dina kvalifikationer närmare.
Övrig information Alla Internationella Engelska skolor runt om i landet delar samma vision för utbildning, kallad IES Ethos. Läs gärna mer om detta för att se om det överensstämmer med dina egna professionella värderingar och övertygelser. På IES erbjuds alla anställda en pedagogisk lunch. IES följer Almega kollektivavtal för fristående skolor.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://engelska.se/sv/vara-skolor/liljeholmen/
Herbariegränd 3 (visa karta
)
126 32 HÄGERSTEN Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Liljeholmen Kontakt
Recruitment Team recruitment.liljeholmen@engelska.se
9869458