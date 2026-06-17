Grundskollärare årskurs 1-6 till Åvikenskolan

Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning / Grundskollärarjobb / Gnosjö
2026-06-17


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Gnosjö kommun präglas av den välkända Gnosjöandan – ett entreprenöriellt förhållningssätt som genomsyras av samarbete, kreativitet och handlingskraft. På Åvikenskolan speglas detta i undervisningen genom att eleverna uppmuntras att tänka fritt, ta initiativ och utveckla sitt lärande i samspel med andra.

Vi arbetar i enlighet med läroplanens (Lgr22) mål om att skolan ska främja elevernas nyfikenhet, lust att lära och tro på sin egen förmåga. Vi bygger undervisningen på ett formativt arbetssätt med tydliga mål, återkoppling och en strävan att ge varje elev möjlighet att nå så långt som möjligt.

Åvikenskolan ligger i Gnosjö tätort och har cirka 150 elever från årskurs 1 till 6. Vi är runt 25 pedagoger som arbetar tillsammans för att förverkliga vår vision: "Vi bygger grunder för livet." Skolan är naturnära belägen och vi använder ofta utemiljön som en del av undervisningen – i linje med läroplanens skrivningar om att ta tillvara elevernas närmiljö.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-06-17

Arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 1-6 ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt gällande styrdokument. Du förväntas utgå från läroplanens mål för varje ämne, och anpassa undervisningen så att den möter både gruppens och individens behov.

I arbetet ingår mentorskap, dokumentation, bedömning, samt samverkan med vårdnadshavare och elevhälsa.

Vi arbetar ämnesövergripande där det är möjligt, med fokus på att utveckla elevernas språk, digitala kompetens och samarbetsförmåga i linje med läroplanens övergripande mål om att stärka elevernas förmåga att ta ansvar för sitt lärande och agera i ett demokratiskt samhälle.

På vår skola är vi måna om att hjälpa och stötta varandra i alla de delar som ingår i det vardagliga arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

• Är utbildad och legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs 1-6.
• Har förmåga att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö som vilar på ett tydligt ledarskap och goda relationer.
• Är väl insatt i Lgr22 och har en tydlig didaktisk grund att stå på.
• Bidrar aktivt till det kollegiala lärandet och är öppen för att pröva nya arbetssätt.
• Är trygg i din yrkesroll och öppen för samverkan.
• Har god förmåga att kommunicera med arbetskamrater, elever och vårdnadshavare.
• Är engagerad, ansvarstagande och öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.

Tidigare erfarenhet av arbete i skola är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och värdegrundsarbete i enlighet med skolans demokratiska uppdrag.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-06 eller enligt överenskommelse.

Som en del av rekryteringsprocessen begär vi in registerutdrag vid anställning som innebär arbete med barn, elever, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ledande befattningar.

I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap och din rätt att arbeta i Sverige.

Här kan du läsa mer om oss https://www.gnosjo.se/

Går du i flyttankar och vill bli en del av Gnosjöandan? Läs mer här

https://www.gnosjoandan.com/sv/leva-bo-och-arbeta/

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332633".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gnosjö Kommun (org.nr 212000-0506)
Storgatan 15 (visa karta)
335 80  GNOSJÖ

Arbetsplats
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning

Kontakt
Sveriges Lärare
Åsa Gabrielsson
asa.gabrielsson@edu.gnosjo.se
070-529 91 97

Jobbnummer
9968730

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