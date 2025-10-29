Grundskollärare år F-6 Laggarbergs skola
Timrå Kommun / Grundskollärarjobb / Timrå Visa alla grundskollärarjobb i Timrå
2025-10-29
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Publiceringsdatum2025-10-29Beskrivning
Laggarbergs skola är en F-6 skola med ca 125 elever med en fantastisk natur runt knuten.
Vi är ett ambitiöst gäng som har ett lösningsinriktat sinne som nu söker en ny kollega Är du den vi söker?
Vi efterlyser en driven, engagerad lärare mot år F-6. På vår skola har vi valt att fortsätta med klasslärarsystem även på mellanstadiet varav en bred behörighet efterfrågas. Tjänsten är förlagd till årskurs 3 och du kommer att arbeta tillsammans med en lärare som varit i klassen under hela deras tid på skolan, sedan förskoleklass.Dina arbetsuppgifter
Du vill tillsammans med dina arbetskamrater vara med och skapa en trygg, lärande, rolig och utvecklande verksamhet för barnen på vår skola. I egenskap av lärare bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Det förebyggande och främjande arbetet är oerhört viktigt för oss och det finns ett vardagsnära samarbete med skolans Elevhälsoteam. Elevhälsoteamet arbetar nära undervisningen och din teamledare innehar specialpedagogisk kompetens.
Skolan är uppdelade i tre team; Fritidshemmet, F-3 och år 4-6.
I ditt uppdrag ingår bl a att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med lärteamet som du tillhör.
Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Relationen är för oss den viktigaste framgångsfaktorn; både till elev, vårdnadshavare, kollega och till ledningen. Här samverkas för bästa utveckling!
På vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa pedagogerna - välkommen in med Din ansökan!Kvalifikationer
Du har legitimation som grundlärare F-6. Du har god samarbetsförmåga och du arbetar utifrån ett inkluderande och ett lågaffektivt förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Betyg och examensbevis uppvisas vid eventuell intervju. Giltigt utdrag från belastningsregistret är en förutsättning för att anställning ska kunna ske.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Kontakt
Chanette Gingdal 0761454517 Jobbnummer
9580122