Grundskollärare år 7-9 sökes till Fria Emilia i Boden
2025-11-10
Skolan Fria Emilia
Fria Emilia är en fristående grundskola, F-9 i Boden. Vi har funnits och vuxit sedan 2004. Vi är en F-9 skola i Boden som drivs som ekonomisk förening utan ekonomiskt vinstintresse. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen är föräldrar och personal. På så sätt är det vi som tillsammans äger skolan. Läsåret 25/26 går 260 elever hos oss och vi är 47 anställda.
Vår skola ligger på Intendenturvägen 11 b, övre stadsdelen av Boden. Det är nära till busshållplatsen och bussförbindelserna till skolan är goda. Det gör att vår skola är tillgänglig vare sig du bor i stan eller i byarna. Vi har nära till naturen och de fina skidspåren i Pagla. Skolgården är planerad av oss med hjälp av en landskapsarkitekt för att främja rörelseglädje för våra elever. Skolgården har även en skolskog där det finns möjlighet att bedriva undervisning.
Våra fina lokaler är indelade i tre våningsplan där varje våning har ett torg- en mötesplats. Att skapa möten och relationer är viktigt för oss. Hos oss blir alla barn sedda och vi ser olikheter som en tillgång. Samma pedagoger finns i huset hela skolgången och vikarier är kända för eleverna. Bekanta ansikten i en föränderlig ålder och en föränderlig tid skapar trygghet både för föräldrar och elever.
Vår Bistro serverar två rätter samt salladsbuffé varje dag. En av rätterna är alltid vegetarisk och allt är tillagat i eget kök. Förutom den vällagade maten bjuder vi elever på frukt alla dagar.
Att få lära sig på olika sätt är centralt i lärandet tillsammans med eleverna. I Reggio Emilia talar vi om 100 språklighet. På skolan finns en musiksal som är designad av musiklärare. Här finns möjlighet att prova på instrument och sång i salens olika rum. Varje våningsplan har även en egen ateljé.
På Fria Emilia vill vi att eleverna ska få möjlighet att uppleva sin egen tid i skolan som en helhet och få en långsiktig syn på lärandet. Våra elever lär för framtiden och går ut grundskolan med goda resultat. Eleverna från år F till år 9 ska vara ansvarstagande och äga sitt lärande och sin tid.
Vi ställer krav på både våra elever och vår personal, där vi både stöttar och utmanar varandra. Vi ser skolan som en plats där vuxna vill lära och utvecklas tillsammans med eleverna - för en Hållbar framtid.
Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa matematik och NO i år 7-9. Skolan arbetar med två-lärarsystem som våra pedagoger värdesätter högt. Varje vecka finns tid avsatt för kollegial reflektion för dig som pedagog. Du kommer att ingå i våning 2s härliga och drivande arbetslag och tillsammans med övriga pedagoger är du med och utvecklar skolan och lärandet för eleverna!
Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Du kan ta ansvar och delar gärna med dig av dina idéer och erfarenheter. Du har en positiv elevsyn och utgår från att alla elever vill och kan utifrån sina förutsättningar. Du besitter god förmåga att skapa professionella och goda kontakter med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har även förmåga till reflektion och analys av din undervisning.
Ansvarskänsla och god samarbetsförmåga är några av de personliga egenskaper som du har med dig tillsammans med ett intresse att jobba i enlighet med våra grundtankar. För att göra det krävs bl.a flexibilitet, god förmåga att lyssna samt mod att ifrågasätta och utmana sig själv och andra. Vi tror starkt på att arbeta tillsammans, arbete i skolan ska inte vara ett ensamarbete och vi strävar därför att så långt som möjligt göra arbetet till ett lagarbete.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde 7 januari 2026. Rekrytering och intervjuer sker fortlöpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Övrigt om lön, ersättningar och förmåner
Individuell lönesättning tillämpas.
På Fria Emilia tillämpas semestertjänst med ett lokalt arbetstidsavtal som innefattar en generell kompensationstid. Vårt avtal möjliggör ett tillsammansarbete mellan personal på skolan och ett hållbart arbetsliv. När arbetstiden är slut för dagen går du hem, inget efterarbete förväntas av dig. I praktiken kan du vara ledig under i princip alla lovdagar och det liknar en ferietjänst, men med en fördel att du i högre grad kan påverka när du vill förlägga din ledighet under verksamhetsåret. Vi berättar gärna mer om vårt arbetstidsavtal, om du vill veta mer!
På Fria Emilia äter all personal pedagogisk lunch tillsammans med eleverna i vår Bistro där skolmaten tillagas av våra kockar.
En timme friskvård i veckan samt ett friskvårdsbidrag på 1750 kr! Vi följer Bodens kommuns läsårsplan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vänligen bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
