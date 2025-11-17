Grundskollärare åk F-6 till Österportsskolan
2025-11-17
Ref: 20252706 Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Vi på Österportskolan söker nu en musiklärare till årskurs F-6.
Vi söker dig som får energi av att undervisa och möta elevers lust och nyfikenhet varje dag. Du hamnar i ett välkomnande och kompetent prest-lärarteam som gör sitt yttersta för eleverna och för att vi alla ska ha en härlig arbetsplats med en god arbetsmiljö. Du kommer att ha helklassundervisning i musik.
Vem är du? Du bedriver en varierad och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå och stötta varje elev i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt och tillsammans med team som du tillhör. Du kommer att samarbeta med en annan musiklärare. Du arbetar för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare i musik åk F-6. Det är meriterande om du har några års erfarenhet som lärare. Det viktigaste för oss är att du skapar goda och tillitsfulla relationer till dina elever och kollegor. Du har god samarbetsförmåga och ett tydligt och kommunikativt ledarskap i aulan. Du fokuserar på att eleverna ska nå sin fulla potential såväl socialt som kunskapsmässigt.
Du utvecklar kontinuerligt din undervisning utifrån elevernas behov. Vi förutsätter att du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du använder forskning som redskap i ditt och elevernas lärande. Du använder digitala verktyg som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel i din undervisning.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Österportskolan är en skola mitt i centrum av Malmö med närhet både till kultur och parker. Vår skola är en F-6 verksamhet och hos oss går det ca 570 elever. På Österportskolan är vår tro att vi blir bättre när vi arbetar tillsammans och där våra beslut alltid grundar sig utifrån elevernas bästa. Vårt arbete strävar mot att alla kan, vill och vågar. Vår organisation bygger på ett distribuerat ledarskap som bidrar till stort utrymme för varje medarbetare att vara delaktig och tidigt skapa sig eget ägarskap över sin arbetssituation. Tillsammans skapar vi den bästa av skolor - så väl för våra elever som för våra medarbetare!
Hos oss erbjuds du:
• Ett gott arbetsklimat och ett trevligt kollegium med många behöriga och legitimerade lärare, grundlärare i fritidshem samt utbildade förskollärare.
• En kommunikativ, kvalitativ och transparent skolledning som leder skolan tydligt och målinriktat utifrån Malmö stads vision "Varje elevs bästa skola".
• Interna fortbildningsinsatser med fokus utifrån skolans åtaganden.
• En anrik skola med många härliga och lustfyllda traditioner.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenkommselse - JanuariÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Lotta Nyrén lotta.nyren@malmo.se 073-3849734 Jobbnummer
