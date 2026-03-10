Grundskollärare åk F-3 till Vittsjö skola
Vill du arbeta på en skola där trygghet, kreativitet och utveckling står i centrum? Nu söker vi en dedikerad lärare som vill vara med och forma framtidens elever!
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där du:
Undervisar och är klassansvarig.
Ingår i arbetslaget för årskurs F-3 - ett team som präglas av samarbete, engagemang och gemensam drivkraft.
Planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar undervisningen i linje med skolans styrdokument.
Aktivt bidrar till skolans pedagogiska utvecklingsarbete och kollegiala lärprocesser.
Arbetar med Schoolsoft för dokumentation samt kontakt med elever och vårdnadshavare.
Anställningen är ett vikariat mellan 16 mars - 16 juni 2026.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet för undervisning i årskurs F-3.
Har goda IT-kunskaper och gärna erfarenhet av digitala verktyg i undervisningen.
Är lyhörd, trygg och har ett genuint engagemang för elevers lärande och utveckling.
Vill skapa en inkluderande och inspirerande lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas.
Har lätt för att samarbeta och bygger goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister ska uppvisas före anställning. Du kan hämta det på Polisens hemsida. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Vittsjö skolas verksamhet omfattar F-6 och fritids och ligger mitt i byn med närhet till skogar och sjöar. Skolan har natur- och miljöprofil och är Grön Flagg-certifierad och vi är även en Trivselledarskola. Vi jobbar i team med eleven i centrum. På Vittsjö skola växer vi tillsammans! Det finns goda kommunikationer med tåg och buss.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Månadslön
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/163". Omfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen, Vittsjö skola Kontakt
Eva Almström 0451-267804 Jobbnummer
9786566