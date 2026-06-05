Grundskollärare åk F-3 till Kungshögsskolan
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2026-06-05
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Ref: 20261434 Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Till Kungshögsskolan söker vi en engagerad F-3 grundskollärare med Sv/Sva och matematik. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara undervisande mentor i ett arbetslag med gemensamt ansvar för hela årskursens elever. I ditt uppdrag ingår mentorskap, planering, undervisning och bedömning. Du bidrar till utveckling av den pedagogiska verksamheten i enlighet med styrdokument och skolans åtaganden. Du bidrar till en god lärmiljö och finner strategier för att nå och stärka varje elev i sin kunskaps- och personliga utveckling. Vi ser dig som en tydlig ledare i klassrummet som skapar goda förutsättningar för lärande för alla våra elever. Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskollärare med behörighet för Sv/SvA och matematik åk F-3. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som lärare. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Likaså har du god kunskap i didaktik och pedagogik och du kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen.
Du utvecklar ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning och har goda kunskaper kring digitala verktyg
Vi förväntar oss att du är en tydlig ledare i klassrummet, är engagerad och ansvarstagande i ditt uppdrag. Du är trygg och stabil, har förmågan att bygga goda hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser kollektivt samarbete i lärande som en framgångsfaktor för att utveckla undervisningen och elevernas lärande. Vi förutsätter att du har en positiv elevsyn och hög arbetsmoral.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Kungshögsskolan är en nybyggd skola 2024 med goda möjligheter och förutsättningar i lärmiljön. Skolan har cirka 540 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i Oxie intill grönområden och med tillgång till goda kommunikationsmöjligheter. På skolan har vi ett förtroendefullt klimat där vi arbetar tillsammans för att skapa en skola vi alla känner stolthet för. Vi har en positiv elevsyn, höga förväntningar och med eleverna i fokus. Det kollegiala lärandet är centralt på vår skola, vi lär av och med varandra för att utvecklas. Vårt fritidshem är organiserat i fyra avdelningar där varje avdelning har egna fritidshemslokaler. Kom och var med i skapandet av varje elevs bästa skola och fritidshem – du också!
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 7 augusti 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261434". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Petra Adolfsson petra.adolfsson@malmo.se +4640346751 Jobbnummer
9949925