Grundskollärare åk F-3 till Bjärnums skola
2025-10-01
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en lugn lärmiljö med trivsamma kollegor och elever.
Du får möjlighet att utveckla och skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling tillsammans med engagerade arbetslag F-3. Genom att fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande, skapar vi tillsammans en gynnsam pedagogisk miljö där alla ska kunna trivas och utvecklas. Vi samarbetar för att eleven ska få bästa förutsättningar att uppnå sina mål och sin potential.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag.
Vem är du?
Vi välkomnar dig som har grundskollärarexamen samt lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs F-3. Vi förväntar oss att du har goda IT-kunskaper. Du är väl förankrad i skolans styrdokument och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna.
Som person är du lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. Självklart brinner du för elevers utveckling och lärande. Samtidigt är du trygg och stabil och bidrar till nytänkande och kreativitet. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen och är bra på att samarbeta och skapa goda relationer till kollegor, elever och vårdnadshavare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta HR-administratör Simon Priebe.
Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas innan anställning.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Bjärnums skola är en F-9 skola, som tillsammans med Mala skola utgör ett rektorsområde. Bjärnums skola har ca 360 elever i F-9. Ledningen utgörs av rektor och två biträdande rektorer.
Skolan är belägen ca 15 minuters bilresa norr om Hässleholm. Det finns också goda tåg- och bussförbindelser till Bjärnum, där skolan ligger på gångavstånd från stationen.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
