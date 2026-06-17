Grundskollärare Åk F-3 Färgelanda kommun, vikariat vid föräldraledighet.
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2026-06-17
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Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland – här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund – engagerad, företagsam och med ett gott bemötande – genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas – både hemma och på jobbet.
Vår kollega är hemma på föräldraledighet och vi hoppas att du vill komma och arbeta med oss på Ödeborgs skola under tiden. Ödeborgs skola är en F-3 skola med ca 50 elever. Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår det att planera, genomföra och utvärdera undervisning i förskoleklass och åk 2. Du stödjer elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling, anpassar undervisningen efter individuella behov och skapar en trygg och stimulerande lärmiljö. I arbetsuppgifterna innefattar det bedömning samt att hålla föräldrakontakter. Du som lärare samarbetar med kollegor för att planera övergripande aktiviteter och deltar i skolans utvecklingsarbete. Utöver detta ansvarar du för att hantera ordning och trivsel i klassen.
Tjänsten är på 60% i två klasser men för att få möjlighet att arbeta heltid erbjuds 40% på fritidshemmet.Kvalifikationer
Legitimerad lärare. Vi ser gärna att du är lösningsfokuserad och uppvisar ett tydligt och engagerat ledarskap i din kontakt med kollegor, elever och övrig personal.Anställningsvillkor
Legitimerad lärare.
Övrig
Möjlighet till ev. förlängning under våren 2027.
Vi tillämpar en fortlöpande rekrytering.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Färgelanda Kommun
(org.nr 212000-1421), http://www.fargelanda.se
Allhemsvägen 5 (visa karta
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458 32 FÄRGELANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Barn & Utbildning, Ödeborgs grundskola Kontakt
Facklig representant nås via växel 0528-567000 Jobbnummer
9967448