Grundskollärare åk 9 i Svenska till Malmö Idrottsgrundskola
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2025-09-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252265 Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Är du intresserad av att arbeta på Sveriges kanske mest spännande skola så är Malmö Idrottsgrundskola något för dig! Just nu söker vi dig som är lärare för årskurs 7-9 med behörighet i svenska.
Som lärare på Malmö Idrottsgrundskola ingår du i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 7-9 i svenska, du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. I ditt uppdrag ingår även mentorskap mot några av våra elever. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 7-9 i svenska. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Du har också en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Som person har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du ser samarbete och lärande som vägar till utveckling samt att du trivs när du är bland elever, både i och utanför undervisning.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Malmö Idrottsgrundskola är en unik skola belägen på Stadionområdet i Malmö. Vi huserar i alldeles nybyggda byggnader på Stadiontorget. Vi erbjuder lovande ungdomar att varva sin skolutbildning med en satsning på sin idrott. I nuläget är sexton olika idrotter representerade på skolan och alla elever blir antagna genom antagningstester. Totalt på skolan går 540 elever i sex paralleller i årskurs 7-9. På skolan är alla lärare behöriga och erfarna och du kommer att bli en del av ett fantastiskt kollegium. Vår vision är en skola som ger varje elev ett nu och en framtid med god hälsa och stora valmöjligheter.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid t.om. 2025-12-19
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
David Johansson david.johansson3@malmo.se 0708-983104 Jobbnummer
9527275