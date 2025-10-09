Grundskollärare åk 7-9 inom särskilt stöd
2025-10-09
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Uppdraget är som special/resurslärare i särskild undervisningsgrupp i åk 7-9.
Som grundskollärare på Centralskolan kommer du, tillsammans med ämneskollegor och arbetslaget, att ansvara för att leda det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplanens uppdrag. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen med fokus på att skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö för eleverna.
På Centralskolan värdesätter vi kollegialt lärande och samarbete. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor för att utveckla undervisningen och skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande. Arbetet innefattar även bedömning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling samt ett aktivt deltagande i skolans utvecklingsarbete.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla tillgängliga lärmiljöer och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, och vi söker en engagerad lärare som vill vara en del av detta arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är behörig och legitimerad lärare,
* har särskild kompetens kring elever i behov av särskilt stöd
* har ett extra gott öga för matematik och no-ämnen
* är en tydlig ledare i klassrummet som planerar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar
* har ett gott bemötande och en god förmåga att etablera och utveckla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor
* förstår att goda relationer främjar hela undervisningssituationen och skapar trygghet för dig och dina elever
* inspireras av ungdomars nyfikenhet och engagemang och bidrar på så sätt till ett aktivt lärande hos varje enskild elev
* är flexibel inför alla vardagliga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet.
Vi lägger särskilt stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga i rekryteringen.
I denna rekrytering kan vi komma att kontakta kandidater innan ansökningsperioden löpt ut så tveka inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Kontroll av belastningsregister kommer att genomföras innan anställning varför vi gärna ser att du redan när du söker tjänsten beställer ett utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
