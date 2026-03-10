Grundskollärare åk 7-9 Idrott & Hälsa till Rådmansvångens skola
2026-03-10
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig! Grundskollärare med behörighet i Idrott & Hälsa, åk 7-9 och ett annat ämne t ex. Engelska till Rådmansvångens skola Rådmansvångens skola åk 7-9 rekryterar nu en id/h till vårt högstadium. Brinner du för att göra skillnad, få elever att vilja lära sig nya kunskaper och får dem att utvecklas till goda samhällsmedborgare? Säkerställer du till att din undervisning är av god kvalitet? Drivs du av att se när elever inser att de kan lära sig massor med nya saker? Är du varierad i din undervisning, tydlig, strukturerad och konkret? Är du snabb på att bygga bärkraftiga relationer till skolans elever och till dina nya kollegor?
Då kanske du är den vi söker till vårt arbetslag på högstadiet. Som lärare hos oss ges du förutsättningar att fokusera på hela elevens lärandesituation och utveckling mot målen. Din undervisning är nytänkande och ger utrymme för ett stort elevinflytande. Du ligger i framkant både vad gäller både digitala och analoga verktyg. Som lärare hos oss förväntas du stärka eleverna personliga utveckling, både kunskapsmässigt och socialt - med fokus på båda delarna kopplat till hela läroplanen - att vara något och att kunna något. På Rådmansvången bygger vi nästa generation samhällsmedborgare som är en del av vår fina stad.
Tillsammans utvecklar vi vår undervisning på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet tillsammans med kollegor och ledning i ämnespecifika PLC-grupper. Skolledningen,i rektorsområdet består av en rektor och fyra biträdande rektorer samt två administrativa chefer. Vi finns till hands nära dig både som pedagogiska ledare och chefer för att leda verksamheten i rätt riktning. På Rådmansvången lägger vi stort fokus på mentorskapet, där du som mentor för en grupp elever blir navet och garanten för att alla elever får rätt förutsättningar till att utvecklas både socialt och pedagogiskt. På skolan har vi även två elevkoordinatorer som fungerar som ett komplement till skolans mentorer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i årskurs 7-9 i idrott/hälsa och gärna ett annat ämne, t ex engelska. Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare i grundskolans senare årskurser och med goda referenser är ett krav. Du har god samarbetsförmåga, är positiv och bygger tillitsfulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet och har förmåga att se hela eleven. I ditt arbete är du lösningsfokuserad och pragmatisk. Du kan planera ditt arbete utifrån att arbetsbelastningen varierar under läsåret och du har en förmåga att hantera mer stressiga perioder. Du har en god insikt i skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt omsätta dem i ditt dagliga arbete.
Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du hanterar med lätthet relevanta digitala verktyg och utvecklar ditt arbete utifrån evidensbaserad forskning. Våra basläromedel är analoga med digitala komplement.
Om arbetsplatsen
Rådmansvångens skola är placerad i ett vackert fd högre läroverk samt en anrik gymnasieskola i centrala Malmö. Byggnaden har nu helrenoverats till en modern skola som ger förutsättningar för en trivsam arbetsmiljö för våra ca 500 elever. På skolan har vi en skolbibliotekarie som stödjer dig i ditt arbete och ett elevhälsoteam som arbetar nära mentorer och arbetslag. Vår skola har ett stort fokus på kultur, traditioner och hållbarhet. Likväl som STEAM och internationella samarbeten.
För tillfället samarbetar skolan med Uppsala Universitet i ett relationsbaserat och stärkande program. Programmet heter IBIS och står för IBIS - Inkluderande Beteendestöd I Skolan. Detta blir en utgångspunkt i våra gemensamma strukturer och rutiner som vi på skolan kallar Rådmansmodellen. Skolan är belägen på en av Malmös mest centrala platser i närheten av Triangelns köpcentrum med närhet till citytunnelns båda uppgångar. Skolans placering ger oss även en möjlighet att interaktivt arbeta med närliggande organisationer, men även stadens olika platser och rum. Som anställd på Rådmansvången har du mycket goda kommunikationsmöjligheter från och till arbetsplatsen. Välkommen att vara med på vår gemensamma resa!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
